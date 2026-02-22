ETS kaputt?

Tradycję niestrudzonej walki z własnymi błędami z dumą kontynuują liderzy w Brukseli. Komisja Europejska szykuje właśnie nowe pakiety legislacyjne, które mają pomóc unijnemu przemysłowi. Temu samemu przemysłowi, który popadł w tarapaty z powodu... fatalnych decyzji eurokratów.