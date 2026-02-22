Ekonomia
  • Jacek PrzybylskiAutor:Jacek Przybylski

ETS kaputt?

Friedrich Merz, kanclerz Niemiec
Friedrich Merz, kanclerz Niemiec Źródło: PAP/EPA / LUDOVIC MARIN / POOL
GLOBALNE OCHŁODZENIE Już Stefan Kisielewski mówił, że „socjalizm to ustrój, w którym bohatersko pokonuje się trudności nieznane w żadnym innym ustroju!”.

Tradycję niestrudzonej walki z własnymi błędami z dumą kontynuują liderzy w Brukseli. Komisja Europejska szykuje właśnie nowe pakiety legislacyjne, które mają pomóc unijnemu przemysłowi. Temu samemu przemysłowi, który popadł w tarapaty z powodu... fatalnych decyzji eurokratów.

Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

