Mróz utrudnia pracę kurierów. Związki apelują o ogrzewanie i ciepłe napoje

W niektórych regionach kraju temperatury spadły do około –20°C. Utrudnienia zbiegły się z falą mrozów, która na przełomie stycznia i lutego objęła większość kraju. Mimo trudnych warunków pogodowych dostawy w wielu miastach były kontynuowane.

Problemy z miejscami, w których można się ogrzać

Według przedstawicieli związków zawodowych kurierzy zgłaszają problemy z dostępem do miejsc, w których mogliby się ogrzać podczas pracy. W Polsce dla platform dostawczych pracują dziesiątki tysięcy kurierów, z czego większość na umowach cywilnoprawnych lub w modelu B2B. Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom wykonującym pracę na otwartej przestrzeni należy zapewnić ogrzewane pomieszczenie i ciepłe napoje, jednak przepisy te nie obejmują osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. W praktyce oznacza to, że wielu kurierów nie ma gwarancji takich świadczeń mimo pracy w niskich temperaturach.

Na początku lutego związkowcy skierowali pismo do właścicieli jednej z platform dostawczych z wnioskiem o zapewnienie kurierom ciepłych napojów, możliwości odwołania zmiany bez konsekwencji oraz miejsc do ogrzania się. Firma poinformowała, że nie posiada własnych punktów ogrzewania dla kurierów, wskazując jednocześnie, że część restauracji umożliwia im oczekiwanie w pomieszczeniach. Platforma przekazała także, że monitoruje sytuację pogodową i wprowadza czasowe zmiany w organizacji dostaw w regionach objętych silnymi mrozami.

Ograniczenia w dostawach i specjalne "zachęty" dla pracujących

W związku z niskimi temperaturami w niektórych regionach ograniczono dostawy realizowane przez kurierów rowerowych i przekazano je kurierom samochodowym. Ograniczenia objęły m.in. Warszawę, Białystok, Gdańsk, Poznań i Toruń. Kurierzy samochodowi mogą rezygnować z pracy w przypadku niebezpiecznych warunków na drogach. Ograniczenia skutkowały miejscami wydłużeniem czasu realizacji zamówień lub czasowym zawieszeniem dostaw. Niektóre firmy wprowadziły czasowe działania zachęcające do pracy, m.in. zwiększając wartość napiwków przekazywanych kurierom przez klientów.

Związki zawodowe wskazują, że obecna sytuacja ponownie zwraca uwagę na warunki zatrudnienia w branży dostawczej i brak systemowych rozwiązań chroniących kurierów w trakcie ekstremalnych warunków pogodowych. Według danych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w 2025 roku w Polsce zrealizowano 1,214 miliarda przesyłek kurierskich, co stanowiło wzrost o 15,3 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Prognozy na 2026 rok przewidują dalszy wzrost, sięgający 1,5 miliarda przesyłek rocznie. Wzrost liczby przesyłek i rosnące zapotrzebowanie na usługi kurierskie wpływają na zwiększenie liczby osób pracujących w tym zawodzie, zarówno na umowach o pracę, jak i w ramach własnej działalności gospodarczej.

