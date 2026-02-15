O sztuce sprawozdawania

PIECZEŃ RZYMSKA Przed laty, jeszcze za komunizmu, po Polsce krążył maszynopis, wszystkiego dwie stroniczki, kojarzący się z samizdatem.
Składał się wyłącznie ze spisanych grubych wpadek naszych sportowych komentatorów. Niektóre bardzo oryginalne związki frazeologiczne zwalały z nóg.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
