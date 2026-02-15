Grochowska ballada

POCZYTANKI Okruchy codzienności przefiltrowane przez wrażliwość poety (a tym w istocie jest Paweł Sołtys, znany szerszej publice jako artysta sceniczny Pablopavo) wypełniały książki "Mikrotyki" i "Nieradość".
Nieduża powieść "Sierpień" była pierwszą próbą zmierzenia się z nieco większą formą. "Monolok" – właśnie w księgarniach – to krok następny, bo rzecz jest stylistycznie bardziej zwarta od poprzedniej książki.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
