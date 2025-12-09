Opozycja uderza w Tuska. "Każe się cieszyć, że KE pozwala wydać nam nasze pieniądze"

"Komisja Europejska zaakceptowała kompletny model wsparcia dla projektu budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wniosek o notyfikację Polska złożyła we wrześniu 2024 roku. KE zaakceptowała pomoc publiczną dla projektu w niespełna 12 miesięcy od otwarcia postępowania – niemal dwa razy szybciej niż w przypadku ostatniej tego typu decyzji w Europie" – podało Ministerstwo Energii.

Z kolei premier Donald Tusk napisał: "Mamy to! Miliardy pomocy publicznej na budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jest zgoda Europy i są pieniądze. Pierwsze cztery miliardy jeszcze w tym miesiącu".

Opozycja studzi entuzjazm Tuska. "Nasze pieniądze, nie unijne"

Przedstawiciele opozycji – PiS i Konfederacji – zwracają uwagę, że chodzi o zgodę na wydatkowanie naszych własnych środków. "Tusk każe nam się cieszyć, że Komisja Europejska pozwoliła nam wydać nasze własne pieniądze z budżetu. Podkreślam – nie ma żadnego finansowego wsparcia z 'Europy' dla polskiego atomu. Tu chodzi tylko o to, że Bruksela WYDAJE ZGODĘ na nasze własne wydatki" – zauważa była premier, europoseł PiS Beata Szydło. Poseł Radosław Fogiel ironizuje: "Brawo, dobra Bruksela pozwoliła nam wydać nasze własne pieniądze na budowę naszej własnej elektrowni jądrowej, żeby zapewnić energię naszym własnym obywatelom. Niewyobrażalny sukces. Rozumiem, że wszystkie zaniechania to dlatego, że Bruksela panu premierowi nie pozwala?".

Senator Wojciech Skurkiewicz pisze: "Naczelny KaOwiec znowu kręci pisząc, że „jest zgoda Europy i są pieniądze”…są pieniądze ale wyłącznie Polskie – nie unijne! Ale jakie to ma znaczenie dla Tuska".

Z kolei europoseł Konfederacji Anna Bryłka zaznacza: "Panie Premierze, zgoda Unii Europejskiej na to, żebyśmy mogli po swojemu wydatkować swoje własne, polskie pieniądze zapisze się w podręcznikach jako jeden z Pana największych sukcesów w karierze".

