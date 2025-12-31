Bodnar o celu Ukrainy na 2026 rok: Chce być normalnym państwem

W rozmowie z PAP podkreślił, że odbudowa Ukrainy po rosyjskiej agresji nie powinna ograniczać się do naprawy zniszczonej infrastruktury, lecz prowadzić do głębokiej transformacji państwa i społeczeństwa w kierunku pełnej integracji europejskiej.

"Celem jest stworzenie nowego państwa"

Według Bodnara, celem jest stworzenie "nowego państwa" – nowoczesnego, stabilnego i funkcjonującego na standardach europejskich. Jak zaznaczył, Ukraina chce „szybko zintegrować się z Unią Europejską oraz w pełni wykorzystać możliwości rozwojowe wynikające z procesu odbudowy. Inspiracją mają być doświadczenia krajów regionu, w tym Polski.

Ambasador zwrócił uwagę, że kluczowym elementem powojennej strategii będzie umożliwienie powrotu obywateli, którzy opuścili kraj w wyniku wojny. Warunkiem ma być zapewnienie bezpieczeństwa, stabilnych miejsc pracy oraz perspektyw rozwoju. Jak podkreślił, wielu Ukraińców przebywających w Polsce deklaruje chęć powrotu do ojczyzny, gdzie pozostawili rodziny, domy i dorobek zawodowy. Bodnar zaznaczył również, że pobyt uchodźców w Polsce pozwolił im podnieść kwalifikacje, nauczyć się języka i zdobyć doświadczenie na europejskim rynku pracy. Jego zdaniem, te kompetencje mogą odegrać istotną rolę w odbudowie gospodarki Ukrainy i tworzeniu nowych przedsięwzięć biznesowych po zakończeniu działań wojennych.

"Pokój jest na horyzoncie"

We wtorek premier Donald Tusk poinformował z kolei o przełomowych sygnałach w międzynarodowych rozmowach dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Po konsultacjach z liderami państw europejskich, Kanady, Norwegii, instytucjami UE oraz sekretarzem generalnym NATO ocenił, że zakończenie konfliktu jest realne w perspektywie najbliższych tygodni, choć nadal obarczone niepewnością.

Kluczowym elementem postępu, według premiera, jest nowa, bezprecedensowa deklaracja Stanów Zjednoczonych dotycząca gotowości do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy po zawarciu pokoju, w tym potencjalna obecność wojsk amerykańskich na linii kontaktowej Ukraina–Rosja. Zdaniem premiera to pierwszy tak jednoznaczny sygnał ze strony USA, który daje realną nadzieję na zakończenie wojny. Tusk podkreślił, że perspektywa pokoju ma szczególne znaczenie dla Polski ze względu na jej położenie geopolityczne, jednocześnie apelując o ostrożność i unikanie nadmiernego optymizmu. Wskazał również, że możliwe decyzje dotyczące przyszłości Ukrainy i regionu mogą zapaść jeszcze w najbliższych tygodniach.

