Polacy wypowiedzieli się w sprawie euro. Jednoznaczne wyniki sondażu

Od Nowego Roku walutę euro przyjmie Bułgaria.Oznacza to, że do strefy euro nie weszły jeszcze tylko: Polska, Rumunia, Czechy, Węgry, Szwecja i Dania.

Sondaż: Zdecydowana większość Polaków przeciwko walucie euro

W sondażu przeprowadzonym przez IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” Polaków zapytano, czy w ciągu najbliższych 10 lat Polska powinna przyjąć euro zamiast złotego.

Przeciwko wejściu do strefy euro opowiedziało się ponad 62 proc. respondentów, w tym aż blisko 44 proc. osób oponuje przeciwko temu zdecydowanie.

Zwolenników przyjęcia wspólnej europejskiej waluty jest 28,5 proc. pytanych, przy czym 10,5 proc. zdecydowanie popiera wejście do strefy euro.

Domański zmienił zdanie w sprawie euro

– Nasz rząd nie planuje i nie pracuje nad wdrożeniem euro w Polsce. Powiem bardzo otwarcie: w czasach kryzysów, spowolnienia gospodarczego, tzw. szoków gospodarczych złoty działa jako taki stabilizator koniunktury, mamy niezależną walutę – powiedział niedawno w Polsat News Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki.

Dodał, że teraz myślę, że „wydarzenia ostatnich lat bardzo jednoznacznie świadczą o tym, że złoty pokazuje swoją siłę, swoją odporność”. – Za naszych rządów zdecydowanie się umocnił. Mogę tylko podkreślić bardzo wyraźnie: żadnych prac nad wprowadzeniem euro nie prowadzimy – tłumaczył.

Andrzej Domański zaznaczył, że jego opinia jest jednoznaczna: „rząd nie pracuje i nie będzie pracował nad wdrażaniem euro”. – Polacy tego nie chcą. Choć powiedzmy sobie też otwarcie, że w europejskich traktatach jesteśmy zobowiązani, żeby to euro kiedyś, w dalekiej przyszłości, wprowadzać. Kwartał po kwartale dostrzegam jednak coraz więcej korzyści z posiadania własnej waluty. W mojej opinii, jako ekonomisty a nie polityka, argumenty, by zostać przy złotym są zdecydowanie mocniejsze – wyjaśnił.

Badanie IBRiS na zlecenie „Rzeczpospolitej” zrealizowano w dniach 19-20 grudnia metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1068 osób.

