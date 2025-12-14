Minister Domański zmienił zdanie ws. przyjęcia euro. "Powiem bardzo otwarcie"

– Nasz rząd nie planuje i nie pracuje nad wdrożeniem euro w Polsce. Powiem bardzo otwarcie: w czasach kryzysów, spowolnienia gospodarczego, tzw. szoków gospodarczych złoty działa jako taki stabilizator koniunktury, mamy niezależną walutę – powiedział Domański w Polsat News.

Prowadzący przypomniał ministrowi rozmowę w 2022 r., gdy – jeszcze jako ekspert gospodarczy Instytutu Obywatelskiego, think tanku Platformy Obywatelskiej – Domański mówił, że "rząd PiS prowadzi Polskę w stronę polexitu, a przyjęcie wspólnej waluty ten proces by utrudniło. Żeby zwiększyć nasz potencjał, Polska powinna zostać członkiem strefy euro w średnim i długim horyzoncie". A dopytywany o szczegóły dodał, że "to horyzont bliżej czterech-pięciu lat".

– Teraz myślę, że wydarzenia ostatnich lat bardzo jednoznacznie świadczą o tym, że złoty pokazuje swoją siłę, swoją odporność. Za naszych rządów zdecydowanie się umocnił. Mogę tylko podkreślić bardzo wyraźnie: żadnych prac nad wprowadzeniem euro nie prowadzimy – odparł polityk.

– Moja opinia jest jednoznaczna: rząd nie pracuje i nie będzie pracował nad wdrażaniem euro. Polacy tego nie chcą. Choć powiedzmy sobie też otwarcie, że w europejskich traktatach jesteśmy zobowiązani, żeby to euro kiedyś, w dalekiej przyszłości, wprowadzać. Kwartał po kwartale dostrzegam jednak coraz więcej korzyści z posiadania własnej waluty. W mojej opinii, jako ekonomisty a nie polityka, argumenty, by zostać przy złotym są zdecydowanie mocniejsze – zaznaczył minister.

"Cieszymy się z własnej waluty"

W październiku minister finansów i gospodarki Andrzej Domański został zapytany przez RMF FM, czy temat wprowadzenia w Polsce euro zamiast złotego wróci w czasie kampanii wyborczej i stanie się hasłem Koalicji Obywatelskiej stwierdził, że "to kolejny fake news, który rozpowszechnia prawica".

Andrzej Domański zapewnił, że złoty pozostanie naszą walutą. – Cieszymy się z posiadania własnej waluty. Wiemy, że w momencie, w którym na rynku w gospodarce światowej dochodzi do takich mniejszych lub większych kryzysów, złoty ma taką funkcję również amortyzującą polską gospodarkę. Więc z całą pewnością to nie będzie nasze hasło – powiedział

