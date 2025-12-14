Zaskakująca decyzja Ukrainy. Chodzi o przystąpienie do NATO

Taką informację przekazał Wołodymyr Zełenski w rozmowie z wysłannikami USA, którzy są na spotkaniu w Berlinie.

„Ten krok oznacza istotną zmianę dla Ukrainy, która zabiegała o członkostwo w NATO jako zabezpieczenie przed atakami Rosji i ma takie aspiracje zapisane w swojej konstytucji. Spełnia on również jeden z celów wojennych Rosji, choć Kijów jak dotąd stanowczo sprzeciwia się oddaniu terytorium Moskwie” – komentuje agencja Reuters.

Wołodymyr Zełenski powiedział w niedzielę, że gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych, Europy i innych partnerów zamiast członkostwa w NATO, są kompromisem ze strony Ukrainy.

„Od samego początku Ukraina pragnęła członkostwa w NATO, to są realne gwarancje bezpieczeństwa. Niektórzy partnerzy z USA i Europy nie popierali tego kierunku” – powiedział w odpowiedzi na pytania dziennikarzy.

Dodał, że „dzisiaj dwustronne gwarancje bezpieczeństwa między Ukrainą a USA, gwarancje w rodzaju artykułu 5 dla nas ze strony USA oraz gwarancje bezpieczeństwa ze strony europejskich kolegów, a także innych krajów – Kanady, Japonii – są szansą na zapobieżenie kolejnej rosyjskiej inwazji”.

„To już jest kompromis z naszej strony” – powiedział, dodając, że gwarancje bezpieczeństwa powinny być prawnie wiążące.

Rutte wykluczył dołączenie Ukrainy do NATO

Na początku grudnia sekretarz generalny NATO Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO powiedział, że „sytuacja jest taka, jak wiecie, że potrzebny jest konsensus wśród wszystkich sojuszników, aby Ukraina przystąpiła do NATO”. – A obecnie, jak wiecie, nie ma konsensusu w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO – mówił, zwracając się do dziennikarzy.

Sekretarz generalny NATO przypomniał, że na szczycie NATO w Waszyngtonie podjęto decyzję, że droga Ukrainy do NATO jest „nieodwracalna”.

