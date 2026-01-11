Rosja wojnę z Ukrainą wygrywa

MICHAŁ KRUPA: Od początku wojny na Ukrainie w zachodnich mediach dominuje jedna narracja: Rosja jest militarnie zacofana, walczy "sowieckimi metodami", ponosi ogromne straty, a jej sukcesy są jedynie pozorne. Tymczasem pan – wbrew temu przekazowi – twierdzi, że Rosja tę wojnę wygrywa. Dlaczego?

JACQUES BAUD: Pierwszą i najważniejszą zasadą wywiadu strategicznego jest to, by nigdy nie lekceważyć przeciwnika. Bez względu na to, czy go lubimy czy nie. To nie jest kwestia sympatii czy moralnej oceny, lecz chłodnej analizy. Sun Tzu pisał o tym ponad dwa tysiące lat temu: "Jeśli znasz wroga i znasz siebie, to nie musisz obawiać się wyniku stu bitew". Zachód złamał tę zasadę już na samym początku.