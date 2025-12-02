W środę w Brukseli spotkają się ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO.

Mark Rutte podczas konferencji prasowej w Kwaterze Głównej NATO powiedział, że „sytuacja jest taka, jak wiecie, że potrzebny jest konsensus wśród wszystkich sojuszników, aby Ukraina przystąpiła do NATO”. – A obecnie, jak wiecie, nie ma konsensusu w sprawie przystąpienia Ukrainy do NATO – mówił, zwracając się do dziennikarzy.

Sekretarz generalny NATO przypomniał, że na szczycie NATO w Waszyngtonie podjęto decyzję, że droga Ukrainy do NATO jest „nieodwracalna”.

Mark Rutte przekazał też, że spodziewa się nowych deklaracji finansowych sojuszników na rzecz programu PURL, czyli mechanizmu, który służy wsparciu Ukrainy dostawami uzbrojenia.

Podkreślił również, że z zadowoleniem przyjmuje wysiłki USA zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Mark Rutte podkreślił, że „działania te doprowadzą ostatecznie do przywrócenia pokoju”.

Poprzez uruchomiony w sierpniu tego roku mechanizm PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów. Następnie broń i amunicja trafiają na Ukrainę.

Ukraina złożyła wniosek o przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 2022 roku.

