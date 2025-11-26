Ursula von der Leyen grzmi w PE: Nic o NATO bez NATO

W Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotyczące projektu planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie. Głos zabrała m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej, niemiecka polityk Ursula von der Leyen.

Swoją wypowiedź rozpoczęła od przywołania uderzenia rakietowego na cele w Tarnopolu, podczas którego Rosjanie zamiast w fabrykę trafili w blok mieszkalny. W ataku tym zabili siedmioletnią Amelkę z Polski wraz z matką.

Wojna o Ukrainę. Von der Leyen przemawiała w PE

– Wczesnym rankiem w zeszłym tygodniu spadła tam burza rosyjskich dronów i rakiet. Ogromna siła ataków sprawiła, że wybuchło piekło. W płonących ruinach leżały ranne ofiary i ponad 30 martwych niewinnych mężczyzn, kobiet i dzieci. Dzieci takich, jak Amelka. [...] Po ponad trzech i pół roku tej wojny agresji taka tragedia stanowi codzienną rzeczywistość na miejscu – powiedziała szefowa KE.

Von der Leyen wyraziła przekonanie, że strategia Kremla nie zmieniła się, a Putin rozumie tylko język siły. Jej zdaniem mamy do czynienia z powtarzalnym procesem eskalowania przez Rosjan, kiedy pojawiają się perspektywy rozmów kończących konflikt. – Od początku Rosja zawsze wierzyła, że może przetrzymać Ukrainę, Europę i wszystkich jej sojuszników. Dlatego za każdym razem, gdy następuje poważny postęp w kierunku negocjacji mogących przynieść prawdziwy pokój, przemoc eskaluje – oceniła.

Pięć priorytetów UE

Ursula von der Leyen ponownie wyraziła stanowisko, że interes Ukrainy jest interesem Europy i wymieniła pięć priorytetów Unii Europejskiej w kwestii wojny: zapewnienie sprawiedliwego i trwałego pokoju z realnymi gwarancjami bezpieczeństwa, obrona suwerenności Ukrainy bez jednostronnego dzielenia jej terytorium, zabezpieczenie potrzeb finansowych Ukrainy, zaangażowanie UE i NATO w realizację każdego porozumienia oraz powrót wszystkich ukraińskich dzieci uprowadzonych przez Rosję.

Niemiecka polityk kategorycznie wypowiedziała się w kwestii finansowania dalszych etapów przedsięwzięcia. – Nie wyobrażam sobie żadnego scenariusza, w którym tylko europejscy podatnicy zapłacą rachunek. To również nie do przyjęcia – oznajmiła.

