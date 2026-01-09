Zajączkowska: To jest właśnie "demokracja" pseudoelit UE. Własny interes, kasa, władza

Według doniesień mediów Komisja Europejska zamierza zignorować własne procedury i pominąć Parlament Europejski w procesie legislacyjnym umowy UE-Mercosur.

Zajączkowska-Hernik: Unijne pseudoelity. Własny interes, kasa, władza

"To jest właśnie ta piękna «demokracja» zgniłych unijnych pseudoelit, które mają gdzieś ludzi, liczy się dla nich tylko własny interes, kasa i władza. Teraz ich obrzydliwą hipokryzję i zakłamanie widać jak na dłoni! Podajcie dalej, niech każdy to zobaczy!" – skomentowała te doniesienie europoseł Ewa Zajączkowska-Hernik.

Eurokraci obawiają się, że Mercosur w PE nie przejdzie

Polityk Konfederacji przypomniała, że Rada UE deklarowała przecież, że bez zgody Parlamentu Europejskiego umowa nie będzie mogła wejść w życie tymczasowo. Tuż przed głosowaniem pod presją Komisji Europejskiej wycofano się z tego. "Eurokraci obawiają się, że ta skandaliczna umowa mogłaby nawet nie przejść w PE, więc bezczelnie łamią wszelkie standardy i procedury, żeby tylko jak najszybciej ją przepchnąć!" – oceniła Zajączkowska-Hernik.

Towary mogą zacząć płynąć od wtorku

Politycy Konfederacji i PiS od rana biją na alarm. "Jeśli dziś dojdzie do ostatecznego przegłosowania umowy przez państwa członkowskie, a w poniedziałek do podpisania umowy z państwami Ameryki Południowej (a taki plan chce zrealizować Ursula von der Leyen na czele z Niemcami), to towary z Mercosuru mogą zacząć płynąć do UE już OD WTORKU! Wystarczy, że eurokraci natychmiast uruchomią tryb tymczasowy umowy, bo zgody Parlamentu Europejskiego na to już nie potrzebują!" – pisze Zajączkowska-Hernik.

Jak dodała, wszystko dzieje się przy sprzeciwie ważnych państw Unii, jak Francja i w trakcie wielkich protestów rolników w kilku państwach Europy, w tym w Polsce. Polityk zaapelowała o wspieranie dzisiejszego protestu w Warszawie.

twitterCzytaj też:

W Paryżu protest rolników przeciwko MercosurCzytaj też:

KE zignoruje własne traktaty byleby przepchnąć Mercosur? "Praworządnie"