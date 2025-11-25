Projekt planu pokojowego. Jest komunikat Białego Domu

"W ciągu ostatniego tygodnia Stany Zjednoczone poczyniły ogromne postępy w kierunku zawarcia porozumienia pokojowego, wciągając do rozmów zarówno Ukrainę, jak i Rosję" – czytamy na X rzecznik Białego Domu.

"Jest kilka delikatnych, ale możliwych do rozwiązania kwestii, które wymagają dalszych rozmów między Ukrainą, Rosją i Stanami Zjednoczonymi" – napisała Karoline Leavitt.

Wojna Rosja – Ukraina. Intensywne prace nad planem pokojowym

W miniony weekend w Genewie delegacje USA i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat projektu planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. W poniedziałek w Abu Zabi rozpoczęły się natomiast rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską i oddzielnie z ukraińską. Na razie wiadomo, że projekt planu pokojowego, który opublikowały media różni się od projektu, który rozpatrują Kijów i Moskwa.

Prezydent Trump dał Zełenskiemu czas do 27 listopada na przyjęcie planu pokojowego, jednak jeśli rozmowy będą przebiegały dobrze, a Kijów i Moskwa wykażą dobrą wolę, by osiągnąć porozumienie, termin ten może zostać wydłużony. We wtorek pojawiły się informacje, że po dokonaniu modyfikacji, na które miał się zgodzić Waszyngton, Zełenski jest gotowy podpisać tego dnia dokument. Pytanie, jak do ewentualnych zmian podejdzie Kreml.

Według premiera Donalda Tuska, z porozumienia zniknął niejasny i z pewnego punktu widzenia niepokojący punkt dotyczący Polski, mówiący o stacjonowaniu w naszym kraju europejskich myśliwców. Niepokojący, ponieważ pojawiło się pytanie, czy nie miałoby to oznaczać, że w Polsce nie będzie mogło być myśliwców amerykańskich.

Punkt 5 planu pokojowego. "Kluczowy z punktu widzenia Ukrainy"