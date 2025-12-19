Tańsza benzyna przed świętami. Tyle możemy zapłacić

– Ropa na koniec 2025 roku zalicza bardzo mocne spadki, co wzmacnia ogólny negatywny obraz w całym roku. W tym momencie sytuacja wokół konfliktu na Ukrainie, zmierzająca ku planowi pokojowemu, powoduje, że ceny surowca dosyć wyraźnie spadają – powiedział ISBnews Stajniak.

Zwrócił uwagę, że ropa Brent spadła pierwszy raz od wielu miesięcy poniżej 60 USD za baryłkę.

– Jest potencjał, żeby ceny spadały w dalszym ciągu w 2026 roku. Najnowsze prognozy amerykańskiej Energy Information Administration mówią, że ropa Brent spadnie do 54 USD za baryłkę w I kwartale i uśredni się w całym 2026 r. na poziomie 55 USD za baryłkę. Jest to związane z oczekiwaną sporą nadpodażą na rynku ropy. Wspomniana agencja prognozuje średni poziom nadpodaży na 2 mln baryłek dziennie. Natomiast Międzynarodowa Agencja Energetyczna wskazuje, że ta nadpodaż może sięgnąć nawet 4 mln baryłek na dzień – wymienił analityk XTB.

Najwyższa nadpodaż na rynku od pandemii

Zgodnie z obiema prognozami nadpodaż na rynku ropy będzie najwyższa od pandemii, więc biorąc pod uwagę ogromną ilość ropy dostępnej na rynku, jest potencjał do kontynuacji spadku cen.

– Dodatkowo nie ma pewności co do sytuacji gospodarczej w Chinach. Mamy również dalsze zwyżki produkcyjne ze strony państw OPEC. Natomiast, patrząc z perspektywy polskich stacji, średnia cena znajduje się już w grudniu znacząco poniżej 6 zł za litr benzyny 95 przy USD/PLN poniżej 3,60. Jest duża szansa na to, że w okolicach świąt będziemy tankować znacznie taniej. Ceny mają szansę spaść nawet do zakresu 5,70 zł, patrząc średnio na całą Polskę – zakończył wicedyrektor XTB.

Hurtowa cena diesla w spadła o 7 gr/l netto w okresie 5-12 grudnia, a benzyna Pb95 potaniała o 8 gr/l netto, co otwiera drogę do dalszych obniżek cen na krajowych stacjach paliw – wynika z komentarza rynkowego analityków Reflex.

