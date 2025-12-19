"Co Polska otrzymuje w zamian?". Bosak ostro o Ukrainie

W piątek (19 grudnia) w Brukseli zapadła decyzja o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 mld euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu, gwarantowanego unijnym budżetem. Udziału w zaciągnięciu tego zobowiązania odmówiły Czechy, Węgry i Słowacja.

Szefowie państw i rządów UE nie osiągnęli porozumienia w sprawie wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów, głównie z powodu sprzeciwu Belgii, która obawia się odwetu ze strony Moskwy.

Bosak: Polska ma dwa razy większy deficyt budżetowy niż Ukraina

– Wczoraj w nocy Rada Europejska postanowiła w obecności premiera Donalda Tuska, że zaciągnie rekordową sumę 90 mld euro długo na poczet pożyczek, które mają być przekazane Ukrainie. Tylko trzy państwa zapewniły sobie wyłączenie z odpowiedzialności za te pożyczki, które jak spodziewamy się, mogą nigdy nie zostać spłacone. To Czechy, Słowacja i Węgry. Niestety w tym gronie nie ma Polski – powiedział Krzysztof Bosak w nagraniu zamieszczonym w serwisie X.

Podkreślił, że na mocy decyzji poprzedniego rządu Polska "już spłaca i przez następne lata będzie spłacać odsetki od pożyczek, które Unia Europejska udzieliła Ukrainie". – W tym samym czasie to Polska ma dwa razy większy deficyt budżetowy niż Ukraina. To polskie instytucje nie są w stanie realizować przelewów do szpitali czy innych podmiotów, które powinny normalnie wypłacać wynagrodzenia i realizować inwestycje – argumentował.

– Co Polska otrzymuje w zamian za całą tę pomoc? Po pierwsze, nie ma zgody generalnej na to, żeby prowadzić poszukiwania i ekshumacje polskich ofiar na terytorium Ukrainy. Po drugie, nie ma współpracy w zakresie dwóch ofiar tego, co się wydarzyło w Przewodowie. Po trzecie, nie są przekazywane polskiej stronie dane o skazanych na Ukrainie rosyjskich dywersantach. Po czwarte, w ONZ Polska została oskarżona, mimo całej tej rekordowej pomocy, o sprzyjanie Rosji. I wreszcie po piąte, Polska jest wyłączona z kluczowych, toczących się na forum międzynarodowym rozmów pokojowych – mówił poseł Konfederacji.

– To nie może tak wyglądać. Polska musi przestać prowadzić politykę na kolanach. Polska zasługuje na rząd, który będzie twardo reprezentował wyłącznie polski interes narodowy – zakończył.

