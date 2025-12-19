Którego polityka ugościlibyśmy na Wigilii? Ciekawe zestawienie

"Z którym z wymienionych polityków najchętniej zasiadł(a)by Pan/Pani przy wigilijnym stole?" – takie pytanie zadano uczestnikom sondażu pracowni SW Research przeprowadzonego dla Onetu.

Największą popularnością cieszy się prezydent Karol Nawrocki, którego wskazało aż 19,6 proc. ankietowanych. Polityk wyraźnie wyprzedza konkurencję.

Na drugim miejscu uplasował się premier Donald Tusk, z którym wigilijny wieczór chciałoby spędzić 12,3 proc. ankietowanych. Podium zamyka szef MSZ Radosław Sikorski, którego wybrało 7,4 proc. osób. W czołówce znaleźli się również Adrian Zandberg (6,5 proc.), Sławomir Mentzen (5,7 proc.) oraz Grzegorz Braun (5,3 proc.).

Mniejszą popularnością cieszą się Jarosław Kaczyński (2,5 proc.) oraz Mateusz Morawiecki (2,2 proc.). Najgorzej w sondażu wypadli jednak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz (1,8 proc.) i Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (1,7 proc.).

Aż 34,9 proc. respondentów stwierdziło, że nie zaprosiłoby na Wigilię "żadnego z wymienionych" polityków.

Ranking zaufania do polityków. Prezydent Nawrocki pozostaje liderem zestawienia

W grudniu liderem rankingu zaufania do polityków pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Prezydentowi ufa 54 proc. respondentów.

Tak jak w listopadzie, drugie miejsce na liście najczęściej obdarzanych zaufaniem polityków zajmują ex aequo wicepremierzy, szefowie resortów obrony narodowej oraz spraw zagranicznych – Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski – 45 proc. osób deklaruje zaufanie do tych polityków.

Na trzeciej pozycji rankingu lokuje się Rafał Trzaskowski – 42 proc. zaufania.

Na kolejnych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia, Donald Tusk, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Włodzimierz Czarzasty, Adrian Zandberg, Mateusz Morawiecki, Tomasz Siemoniak, Waldemar Żurek.

