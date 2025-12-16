Ceny karpia przed świętami. Wiadomo, gdzie jest najtaniej

Dania wigilijne to wyjątkowe potrawy, które w wielu domach przygotowuje się tylko raz w roku, właśnie na Wigilię Bożego Narodzenia. Tradycyjnie podczas wieczerzy wigilijnej na stole powinno znaleźć się 12 potraw. W każdym domu kolację tę przygotowuje się nieco inaczej, w zależności od upodobań domowników, a także lokalnych zwyczajów. Niemniej jest kilka elementów, które na stole pojawiają się zawsze. Są to: ryba, kiszona kapusta, grzyby, mak oraz suszone owoce. W czasie Wigilii nie podaje się potraw mięsnych.

Najczęściej jako drugie danie na kolacji wigilijnej podaje się karpia. Ryba może być smażony albo podawana w galarecie.

Wigilia Bożego Narodzenia 2025. Ile kosztuje karp? Gdzie jest najtaniej?

Ile kosztuje karp w grudniu 2025 roku? Portal dlahandlu.pl zwrócił uwagę, że ceny tej ryby pozostają na zbliżonym poziomie do poprzedniego roku. Wszystko zależy jednak od tego, gdzie dokonujemy zakupu. Oto cennik, który przygotował Portal Spożywczy:

Karp żywy lub świeży – od około 14 zł do 20 zł/kg przy zakupie bezpośrednio u hodowców;

W sklepach i marketach – żywy lub świeży karp kosztuje zwykle 24-30 zł/kg;

Karp patroszony (tusza) – najczęściej w przedziale 25-35 zł/kg, choć bywa też droższy;

Filety i płaty z karpia – ich cena waha się od około 45 zł do nawet 59-60 zł/kg, w zależności od formy, regionu i obróbki.

Eksperci rynku rybnego nie przewidują istotnego wzrostu cen karpia tuż przed Wigilią Bożego Narodzenia. Wielu hodowców zapewnia, że dysponuje wystarczającą liczbą ryb. Specjaliści twierdzą, że w 2025 roku kluczowe koszty (takie jak pasza, energia i transport) utrzymały się na "w miarę stabilnym" poziomie. Jednocześnie zmieniają się preferencje konsumentów – coraz częściej sięgamy po patroszone kawałki lub filety (łatwiejsze do obróbki), niż po tradycyjnego żywego karpia.

