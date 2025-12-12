Para prezydencka: Zachęcamy do wsparcia wielkiej akcji dobroczynnej

– Drodzy rodacy, zachęcamy państwa do wsparcia wielkiej akcji dobroczynnej – Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom. Jest to ogromnie ważne i cenne przedsięwzięcie, a jednocześnie wspaniałe świadectwo miłosierdzia oraz wspólnoty obywatelskiej i jedności ducha chrześcijańskiego, bo to Dzieło prowadzą razem polscy katolicy, ewangelicy i prawosławni – powiedział Karol Nawrocki w nowym nagraniu, zamieszczonym przez Kancelarię Prezydenta w mediach społecznościowych.

– Świece Caritas są obecne w polskich domach już od 35 lat. Symbolizują ciepło, serdeczność, uroczysty i radosny charakter świąt Bożego Narodzenia, a przede wszystkim są znakiem solidarności z bliźnimi – podkreśliła pierwsza dama Marta Nawrocka.

– Niech również w tym roku na naszych stołach przy rodzinnej wieczerzy zapłonie to światło – pełne piękna i dobra. Zachęcamy wszystkich do wsparcia Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom! – dodał prezydent.

twitter

Ruszyło Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom

Tradycyjnie, tuż przed rozpoczęciem Adwentu, ruszyła dystrybucja świec Caritas, które trafią na stoły wigilijne tysięcy polskich domów. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom wsparła w tym roku para prezydencka.

WDPD to przedsięwzięcie, które od ponad trzech dekad łączy ponad podziałami. Jest wspólnym dziełem charytatywnym Caritas, Diakonii Polskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Prawosławnego Metropolitalnego Ośrodka Miłosierdzia ELEOS.

– Od ponad 30 lat udało nam się wspólnie rozprowadzić ponad 51 milionów świec. Za każdą z nich stoi jedna konkretna historia – historia dziecka, które dostało szansę na wakacyjny wypoczynek, na ciepły posiłek, na pomoc w nauce, na opiekę w chwilach kryzysu. Każda świeca to również wsparcie dla ponad 500 placówek dziecięcych prowadzonych przez Caritas w całej Polsce – powiedział ks. Janusz Majda, dyrektor Caritas Polska.

Czytaj też:

Uroczystość w Pałacu Prezydenckim. Uwagę przykuła jedna sytuacjaCzytaj też:

Ile w tym roku wydamy na święta? "Wyraźnie zróżnicowane podejścia"