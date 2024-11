Ks. Janusz Majda nowym dyrektorem Caritas Polska. Jest decyzja KEP

Decyzję podjęli biskupi podczas 399. Zebrania Plenarnego KEP, które obradowało 18 i 19 listopada 2024 r. na Jasnej Górze. Dotychczasowy Dyrektor – ks. Marcin Iżycki – został odwołany z funkcji.

– Dziękuję za zaufanie. To dla mnie wielki zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność – mówi ks. Janusz Majda, nowy dyrektor Caritas Polska. – Moim priorytetem jest kontynuowanie misji Caritas, opierając się na solidarności i miłosierdziu, a jednocześnie szukając nowych sposobów, by jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby najbardziej potrzebujących. Dziękuję dotychczasowemu dyrektorowi, ks. Marcinowi Iżyckiemu za 7 lat intensywnej pracy i ogromnego rozwoju instytucjonalnego Caritas.

Bilans działań poprzedniego dyrektora Caritas Polska na plus

Ks. Marcin Iżycki był dyrektorem Caritas Polska w latach 2017–2024. To czas ogromnego rozwoju instytucjonalnego Caritas. W tym czasie Caritas Polska zmagała się z wyjątkowymi kryzysami, takimi jak pandemia COVID, kryzys na granicy polsko–białoruskiej czy wojna w Ukrainie. Skuteczne zarządzanie sprawiło, że największa w Polsce organizacja charytatywna szybko reagowała i maksymalizowała skalę pomocy oraz obecność Caritas przy najbardziej potrzebujących.

W trakcie kadencji ks. Marcina Iżyckiego Caritas Polska została doceniona w różnych środowiskach w Polsce i za granicą. Otrzymała takie nagrody jak "Res Publica", dwukrotnie TOP Marka w kategorii "Projekty charytatywne". W 2022 roku Caritas Polska otrzymała maksymalną liczbę punktów i 1. miejsce w rankingu oceniającym sprawozdania finansowe organizacji OPP, przygotowanego przez międzynarodową firmę audytorską Grant Thornton. Do wymiernych sukcesów Caritas Polska należy także otrzymanie certyfikatu zgodności ze Standardami Zarządzania Caritas Internationalis. Caritas Polska została też uhonorowana nagrodą "Orzeł stulecia Rzeczpospolitej" w kategorii Instytucja Charytatywna.

Kim jest ks. Janusz Majda?

Ks. prał. Janusz Andrzej Majda urodził się 30 listopada 1968 r. w Limanowej (diec. tarnowska). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Starej Wsi, uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Po zdaniu matury w 1987 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, gdzie uzyskał tytuł magistra teologii w zakresie prawa kanonicznego.

Święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Józefa Życińskiego przyjął 29 maja 1993 r. Ks. Majda został skierowany do pracy jako wikariusz w parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu, trzy lata później bp Życiński skierował go na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie. Na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji ks. Majda studiował jednocześnie prawo oraz prawo kanoniczne. W 1999 r. uzyskał tytuł magistra licencjata prawa kanonicznego, a w 2001 r. zdobył tytuł magistra prawa. W 2001 r. biskup tarnowski Wiktor Skworc mianował go dyrektorem administracyjnym Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. We wrześniu 2007 r. sekretarz generalny Episkopatu bp Stanisław Budzik powołał ks. Majdę na stanowisko zastępcy kierownika biura Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski.

Obradujące w dniach 17–18 czerwca 2008 roku w Katowicach 344. Zebranie Plenarne KEP wybrało ks. Janusza Majdę na stanowisko ekonoma Konferencji Episkopatu Polski. W 2008 r. został on również dyrektorem administracyjnym Domu KEP. W tym samym roku uzyskał m.in. certyfikat Narodowego Banku Polskiego i Katolickiej Agencji Informacyjnej w zakresie makro i mikroekonomii Ewangelia i Ekonomia. W czasie pracy na stanowisku ekonoma KEP i dyrektora administracyjnego Domu KEP ks. Majda pełnił m.in. funkcję przewodniczącego Kościelnej Rady Gospodarczej oraz przewodniczącego Komitetu Ekonomicznego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku, był też sekretarzem Rady Ekonomicznej KEP. Za jego kadencji na stanowisku ekonoma KEP zostały przeprowadzone m.in. prace termomodernizacyjne budynku Sekretariatu KEP. 18 listopada 2024 roku, podczas 399. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, biskupi wybrali ks. Janusza Majdę na dyrektora Caritas Polska.

