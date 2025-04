Będzie traktat Francja-Polska. Macron podał datę

Nowa umowa zastąpi poprzedni traktat, który został podpisany w latach 90. XX wieku. W rozmowie z tygodnikiem "Paris Match" Emmanuel Macron zapowiedział, że 9 maja w Nancy przyjmie premiera Donalda Tuska, aby podpisać "traktat o przyjaźni". Polityk określił porozumienie mianem "historycznego".

Nancy to miasto we wschodniej Francji, symboliczne dla relacji polsko-francuskich. To tam w 1736 roku osiadł polski król Stanisław Leszczyński po wygnaniu z ojczyzny i został księciem Lotaryngii.

Premier Donald Tusk mówił niedawno, że nowy traktat może mieć kluczowe znaczenie dla wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa. Powoli finalizujemy traktat między Polską a Francją. Mam nadzieję, że wkrótce będziemy gotowi na jego podpisanie – powiedział Tusk w marcu, po spotkaniu z prezydentem Emmanuelem Macronem w Paryżu. Z kolei szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski wyraził nadzieję na finalizację traktamu w najbliższych tygodniach.

Francuskie MSZ przedstawia nowy dokument jako "traktat premium". Wskazano, że będzie to pierwsze tego rodzaju porozumienie Francji z krajem, który nie jest jej bezpośrednim sąsiadem.

Ambasador Francji: To "traktat premium"

Ambasador Francji w Polsce, Étienne de Poncins, odnosząc się do nowego porozumienia, określił je jako "traktat premium". W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej zaznaczył, że umowa znacząco wzmocni współpracę między krajami. – Musimy wynieść stosunki francusko-polskie na poziom, na którym utrzymujemy je z kluczowymi partnerami w UE: Włochami, Hiszpanią i Niemcami – powiedział de Poncins.

Będzie to pierwsza tego rodzaju umowa podpisana przez Francję z państwem spoza jej bezpośredniego sąsiedztwa. Dokument obejmie szeroki zakres współpracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii obronności i energetyki.

