Wielomski: Uważam, że USA oczekują resetu w stosunkach Rosja-Polska

Politolog i publicysta m.in. "Do Rzeczy", autor wielu książek prof. Adam Wielomski, był gościem na kanale YouTube Jana Pospieszalskiego, gdzie został zapytany m.in. o sytuację geopolityczną w kontekście nowej strategii bezpieczeństwa USA i resetu stosunków amerykańsko-rosyjskich.

Wielomski: PiS wypiera ze świadomości reset USA-Rosja

Zdaniem profesora obóz PiS usiłuje wypierać ze świadomości w stosunkach reset USA-Rosja. – W Polsce mamy okres, który może się boleśnie skończyć, wypierania ze świadomości amerykańskiej strategii albo udawania, że czytało się coś innego [...] że ten dokument znaczy, co innego, niż znaczy itd. Na przykład, kiedy słuchałem niedawno wypowiedzi prezydenta Karola Nawrockiego o stosunkach geopolitycznych w świecie, to widać, że w Kancelarii Prezydenta ten dokument nie został przetrawiony, przeanalizowany – ocenił Wielomski, dodając, że w KPRP są jeszcze czasy sprzed Trumpa i nie dostrzega się resetu na linii Waszyngton – Moskwa. – To u nas zostało wyparte, bo to niemożliwe na zasadzie nie rozumiemy tego, co czytamy, przecież Trump w końcu zrozumie itd. – powiedział publicysta.

Wielomski: USA oczekują resetu stosunków Polska–Rosja

Wielomski podkreślił, że w strategii bezpieczeństwa USA Waszyngton wyraźnie stawia na współpracę z państwami Europy Środkowo-Wschodniej, które próbują opierać się politykom Unii Europejskiej takim jak: masowa migracja, podporządkowanie ekonomii i gospodarki ideologii klimatycznej, odbieranie suwerenności państwom narodowym, socjalizm, cenzura i biurokracja. Projekt UE określony przez USA jako "euroglobalistyczny" jest przez Waszyngton traktowany jako stawiający Europę w obliczu "wymazania cywilizacyjnego". Jest to zdaniem administracji Trumpa świat w pewnym sensie upadający, co USA muszą uwzględniać, planując swoje kroki na arenie międzynarodowej.

– Odnoszę wrażenie, że politycy PiS-u i dziennikarze cały czas nie dostrzegają, że jeżeli ma być partnerstwo USA-Rosja, Polska ma być zdrowym krajem Europy Środkowo-Wschodniej, który USA również chcą popierać, to co się stanie, jak konflikt rosyjsko-polski będzie eskalował? USA staną przed prostym wyborem – albo utrzymujemy partnerstwo z poważnym mocarstwem, jak Rosja albo opowiemy się za słabym, średnim krajem – powiedział Wielomski. – Donald Trump nie kieruje się na arenie międzynarodowej ideami, czy względami etycznymi – dodał.

Politolog ocenił, że z amerykańskiej strategii bezpieczeństwa jednoznacznie wynika, że Waszyngton oczekuje, że Polska, a przynajmniej "zdrowe siły w Polsce", dokonają resetu w stosunkach z Rosją. Chcą, aby przynajmniej zakończyły się werbalne spory między Polską a Rosją. – Nie musi to być oczywiście reset polegający np. na tym, że Karol Nawrocki pojedzie do Moskwy – zaznaczył.

