"Elity obozu rządzącego założyły, że przyszłość Polski nie istnieje w formie państwa suwerennego"

Politolog i publicysta m.in. "Do Rzeczy", autor wielu książek prof. Adam Wielomski, był gościem na kanale YouTube Jana Pospieszalskiego, gdzie mówił m.in. o sytuacji geopolitycznej w kontekście nowej strategii bezpieczeństwa USA i zmianie w stosunkach na linii Waszyngton-Moskwa.

Jego zdaniem obóz PiS wypiera ze świadomości reset stosunków amerykańsko-rosyjskich i nie dostrzega, że Waszyngton oczekuje zakończenia eskalacji i sporu werbalnego pomiędzy Rosją a Polską, ponieważ chce współpracować i z Moskwą i z Warszawą.

Prowincja imperium europejskiego?

Z kolei koalicja rządząca zdaniem Wielomskiego "po cichu" cieszy się z kierunku zmiany amerykańskiej strategii, dlatego że Niemcy, Francja i Wielka Brytania zyskują w Europie "wolną rękę". – Oni są przyspawani do wizji imperium europejskiego rządzonego przez te trzy państwa, zawsze o tym marzyli – ocenił politolog.

– Problem jest taki, że do tej pory USA mocno dopłacały do bezpieczeństwa i obrony Europy [...] Amerykańskie militarne gwarancje bezpieczeństwa były wygodne dla państw europejskich – szczególnie tych z ambicjami mocarstwowymi – ale miały swój koszt. Oznaczało to dominację Waszyngtonu nad Zachodnią Europą w polityce światowej – zwrócił uwagę. – Teraz Europa Zachodnia stanęła przed nową sytuacją, mianowicie sama będzie musiała wydawać pieniądze na obronność, ale za to uzyskuje wolną rękę – dodał.

Wielomski: Obóz rządzący założył, że przyszłość Polski jako państwa suwerennego nie istnieje

W ocenie prof. Wielomskiego polskie elity "absolutnie nie są gotowe" na zachodzące na naszych oczach zmiany geopolityczne. – [...] Odnoszę wrażenie, że elity obozu rządzącego – ja się z nimi nie zgadzam – ale mają konsekwentną intuicję. Obóz w tej chwili rządzący założył, że przyszłość Polski jako państwa suwerennego nie istnieje. Przyszłością Polski jest stanie się prowincją jakiegoś imperium europejskiego w postaci Unii Europejskiej. Stolica będzie w Brukseli z absolutną dominacją Niemiec i Francji – powiedział Wielomski.

W jego ocenie koalicja Donalda Tuska jest pogodzona, z tym że dojdzie do federalizacji Unii Europejskiej, mającej wspólną politykę obronną, jedną dyplomację, brak prawa weta dla poszczególnych państw-prowincji. Profesor uważa, że koalicja rządząca jest przekonana, że pozostała jeszcze przy Polsce część suwerenności musi się do końca rozpuścić w Unii Europejskiej.

