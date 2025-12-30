Sprawa Wrzosek "umorzona przez kolegów". "Bezczelnie skręcili"

"Uwaga Szanowni Prokuratorzy! Od dzisiaj przestępstwem nie jest podpisywanie przygotowywanych przez prywatne kancelarie pism i ich składanie bez wiedzy przełożonych w interesie określonych podmiotów i polityków" – skomentował ironicznie na platformie X prawnik Bartosz Lewandowski.

"Decyzja prokuratury Żurka kompromituje państwo Tuska. Kryptodyktatura nie jest figurą retoryczną. To fakt" – ocenił były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Bezczelnie skręcili sprawę", "umorzenie przez kolegów"

"Prokuratura Żurka ogłosiła dzisiaj, że prywatne, międzynarodowe kancelarie mogą sporządzać i obsługiwać korespondencję prokuratorów poza oficjalnym obiegiem!! Wystarczy aby współpracujący prokurator złożył podpis. Bezczelnie skręcili sprawę Ewy Wrzosek" – napisał były wiceminister resortu sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

"Wszystkie zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są równiejsze od innych" – skomentował dziennikarz Szymon Jadczak, nawiązując do powieści "Folwark zwierzęcy" George'a Orwella.

"Pani Wrzosek myśli, że ta sprawa zniknie, że umorzenie przez kolegów kończy sprawę. No nie kończy" – dodał dziennikarz Wojciech Biedroń.

Wrzosek nadużyła uprawnień, ale śledztwo umorzone

Przypomnijmy, że w marcu ubiegłego roku Wirtualna Polska ustaliła, że wnioski dot. mediów rządowych, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami zanim teoretycznie dowiedziała się o sprawie.

Prokuratura Krajowa podjęła sprawę, ale ostatecznie poinformowała o umorzeniu śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień przez Ewę Wrzosek, mimo że prokurator nadużyła swoich uprawnień. Prokurator uznał, że "zachowanie Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu".