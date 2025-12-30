Wrzosek nadużyła uprawnień, ale śledztwo umorzono. "Znikoma szkodliwość"

W marcu ub.r. Wirtualna Polska ujawniła budzące ogromne wątpliwości działania znanej z niechęci wobec poprzedniej władzy prokurator Ewy Wrzosek. Jak podano, Wrzosek "starała się zablokować betonowanie mediów publicznych przez Prawo i Sprawiedliwość poprzez składanie prokuratorskich wniosków do sądów".

Chodzi o podjętą 27 listopada 2023 r. przez Radę Mediów Narodowych, na wniosek ówczesnego ministra kultury Piotra Glińskiego, uchwałę o dokonaniu zmian w statutach jednostek publicznej radiofonii i telewizji oraz Polskiej Agencji Prasowej. Aby mogło się to stać, sądy rejestrowe musiały wpisać zmiany w statutach szeregu spółek, w tym regionalnych rozgłośni radiowych. W reakcji 30 listopada 2023 r. do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów trafiło pismo ówczesnego posła, a później ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza (obecnie eurodeputowanego KO), który "wnioskował o podjęcie czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności/uchylenia uchwał dotyczących mediów publicznych". Pismo trafiło także do pracującej w mokotowskiej jednostce prokurator Wrzosek.

WP ustaliła, że wnioski dot. mediów publicznych, przygotowywane przez Wrzosek, powstały poza prokuraturą. Co więcej, z dat przygotowania załączników do jednego z wniosków wynika, że Wrzosek zaczęła pracę nad dokumentami zanim teoretycznie dowiedziała się o sprawie.

Według medialnych doniesień, wniosek wysłano na poczcie znajdującej się kilkadziesiąt metrów od siedziby międzynarodowej kancelarii prawnej Clifford Chance. "Zeskanowano go na urządzeniu, którym nie dysponuje prokuratura, zaś dysponuje Clifford Chance. Sformatowanie dokumentu jest bliźniacze do tego stosowanego przez Clifford Chance" – mogliśmy przeczytać.

Śledztwo w sprawie Ewy Wrzosek umorzone

Jak się okazuje, prokurator Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez prokurator Ewę Wrzosek. "Podstawą umorzenia było stwierdzenie, iż społeczna szkodliwość czynu jest znikoma" – czytamy w komunikacie.

Prokuratura przyznała, że "zgromadzony w sprawie materiał dowodowy jednoznacznie wskazuje, iż wnioski zostały technicznie i merytorycznie przygotowane oraz sporządzone przez ustalone osoby pracujące w warszawskiej kancelarii prawnej. Następnie, przy wykorzystaniu infrastruktury tej kancelarii, część z nich była drukowana, skanowana, podpisywana profilem zaufanym prok. Ewy Wrzosek oraz wysyłana do sądów drogą elektroniczną. Wnioski wysłane pocztą zostały również nadane przez pracowników tej kancelarii".

Zdaniem prowadzącego śledztwo prokuratora, sposób procedowania przez prokurator Ewę Wrzosek "naruszył szereg regulacji rangi podustawowej, w szczególności przepisy Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instrukcji kancelaryjnej, a także regulacje o charakterze wewnętrznym, w tym zarządzenie dotyczące podziału czynności". Naruszenia te stanowiły przekroczenie uprawnień w rozumieniu art. 231 ust. 1 Kodeksu karnego. Prokurator podkreślił również, że działania te miały charakter umyślny, a zachowanie prok. Ewy Wrzosek "wyczerpało znamiona przedmiotowe i podmiotowe czynu zabronionego określonego", polegającego na umyślnym przekroczeniu uprawnień przez funkcjonariusza publicznego i działaniu w ten sposób na szkodę interesu publicznego (w postaci prawidłowego funkcjonowania prokuratury).

Jednocześnie prokurator uznał, że "zachowanie prok. Ewy Wrzosek, mimo że formalnie realizowało znamiona czynu zabronionego z art. 231 k.k., nie stanowiło przestępstwa z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu". Stwierdził, że naruszenia miały charakter "przede wszystkim formalny i organizacyjny". "W konsekwencji stwierdzone naruszenia powinny być oceniane wyłącznie na płaszczyźnie odpowiedzialności dyscyplinarnej" – przekazano.

