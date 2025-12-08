Ewa Wrzosek ukarana dyscyplinarnie. Izba SN podtrzymała decyzję

W maju 2025 r. prokurator Ewa Wrzosek została ukarana upomnieniem przez działający przy prokuratorze generalnym Sąd Dyscyplinarny. Powód? Dwa wpisy na platformie X (dawnym Twitterze) z lat 2022-2023.

Jak relacjonowała wówczas "Rzeczpospolita", Wrzosek miała "atakować asesor prokuratorską, która sporządziła akt oskarżenia przeciwko raperowi Michałowi M., pseudonim »Mata«, związany z posiadaniem przez niego drobnej ilości (dokładnie 1,4 grama) marihuany". "Akt oskarżenia za nazwisko – bo takie ilości i sprawy się umarza. Tak teraz działa prokuratura" – tak brzmiał wpis prok. Wrzosek z czerwca 2022 r.

W ocenie prokuratorskiego rzecznika dyscyplinarnego Wrzosek naruszyła dobre imię prokuratury oraz godność urzędu. Sama prokurator poinformowała w mediach społecznościowych, że wyszła z posiedzenia w trakcie odczytywania uzasadnienia decyzji przez Sąd Dyscyplinarny.

"Czy Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym uznał mnie wczoraj winną i ukarał za naruszenia dobrego imienia prokuratury Ziobry? Tak. Czy podzielił tym samym opinię prokuratury Święczkowskiego, która wniosła to oskarżenie? Tak. Czy wyszłam z posiedzenia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym, gdy ten uzasadniał dlaczego to ja – a nie ówczesne kierownictwo prokuratury – uchybiłam godności prokuratora? Tak. Czy to koniec tej sprawy? Nie" – komentowała wówczas Wrzosek.

Wrzosek ukarana. "Osobom publicznym pewnych granic nie wolno przekraczać"

W poniedziałek Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego podtrzymała karę dyscyplinarną w postaci upomnienia dla prokurator Ewy Wrzosek za jej dwa wpisy na platformie X z lat 2022-2023.

– Oczywiście nie uważamy, że nie wolno i nie można korzystać z mediów społecznościowych, ale osobom prywatnym wolno więcej. Osobom publicznym, a taką osobą jest pani prokurator, nie mówiąc o tym, że jest urzędnikiem państwowym, pewnych granic nie wolno przekraczać – wyjaśniła sędzia sprawozdawca Barbara Skoczkowska, podkreślając, że sprawa dotyczyła przede wszystkim "ustalenia granicy wolności słowa" prokuratora w mediach społecznościowych.

