Skandaliczny wpis Wrzosek nt. Ziobry. Żurek reaguje
Skandaliczny wpis Wrzosek nt. Ziobry. Żurek reaguje

Dodano: 
Ewa Wrzosek i Waldemar Żurek
Ewa Wrzosek i Waldemar Żurek Źródło: PAP
Szanuję też to, że czasem są tak zwani harcownicy, którzy pozwalają sobie na więcej – w ten sposób o wpisie prok. Ewy Wrzosek na temat Zbigniewa Ziobry wypowiedział się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.

Prokurator Ewa Wrzosek porównała byłego ministra Zbigniewa Ziobrę do drapieżnego zwierzęcia. "Mustelaputorius.Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski. Dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta. Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia. Ilustracja poglądowa – przypadkowa" napisała na platformie X Wrzosek, załączając do swojego wpisu zdjęcie Ziobry.

Kontrowersyjny wpis Wrzosek na temat Ziobry. Żurek: Szanuje, że są też harcownicy

O porównanie to zapytany został w poniedziałek na antenie Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Ja osobiście w ogóle nie posługuję się takimi porównaniami i takim językiem powiedział, pytany o to, czy jego bliska współpracowniczka powinna publikować tego rodzaju treści. Zapowiadając, że porozmawia na ten temat z Wrzosek, Waldemar Żurek dodał: "Ale mamy różne temperamenty i ja szanuję też to, że czasem są tak zwani harcownicy, którzy pozwalają sobie na więcej". Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego podejścia, nie dokonuję takich wpisów. Zwrócę pewnie pani prokurator uwagę oświadczył.

Szef resortu sprawiedliwości wyraził pogląd, że obecne zachowanie Zbigniewa Ziobry prowokuje wypowiedzi w stylu komentarza prokurator Wrzosek. Ale ja mam tutaj zupełnie inne podejście powtórzył.

Co prokuratura zarzuca Ziobrze?

Przypomnijmy, że w czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Piotr Nowak poinformował, że do sądu skierowany został wniosek o 3-miesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej zgodę na uchylenie politykowi immunitetu oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Do żadnych czynności z Ziobrą jednak nie doszło, gdyż przebywa on obecnie na Węgrzech.

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro na platformie X.

Opracowała: Anna Skalska
Źródło: polsatnews.pl
