Skandaliczny wpis Wrzosek nt. Ziobry. Żurek reaguje

Prokurator Ewa Wrzosek porównała byłego ministra Zbigniewa Ziobrę do drapieżnego zwierzęcia. "Mustelaputorius.Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski. Dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta. Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia. Ilustracja poglądowa – przypadkowa"– napisała na platformie X Wrzosek, załączając do swojego wpisu zdjęcie Ziobry.

Kontrowersyjny wpis Wrzosek na temat Ziobry. Żurek: Szanuje, że są też harcownicy

O porównanie to zapytany został w poniedziałek na antenie Polsat News minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. –Ja osobiście w ogóle nie posługuję się takimi porównaniami i takim językiem – powiedział, pytany o to, czy jego bliska współpracowniczka powinna publikować tego rodzaju treści. Zapowiadając, że porozmawia na ten temat z Wrzosek, Waldemar Żurek dodał: "Ale mamy różne temperamenty i ja szanuję też to, że czasem są tak zwani harcownicy, którzy pozwalają sobie na więcej". –Ja osobiście jestem przeciwnikiem takiego podejścia, nie dokonuję takich wpisów. Zwrócę pewnie pani prokurator uwagę – oświadczył.

Szef resortu sprawiedliwości wyraził pogląd, że obecne zachowanie Zbigniewa Ziobry prowokuje wypowiedzi w stylu komentarza prokurator Wrzosek. – Ale ja mam tutaj zupełnie inne podejście – powtórzył.

Co prokuratura zarzuca Ziobrze?

Przypomnijmy, że w czwartek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Piotr Nowak poinformował, że do sądu skierowany został wniosek o 3-miesięczny areszt dla byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Wcześniej zgodę na uchylenie politykowi immunitetu oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie wyraził Sejm. Do żadnych czynności z Ziobrą jednak nie doszło, gdyż przebywa on obecnie na Węgrzech.

Śledczy zarzucają Ziobrze popełnienie 26 przestępstw w związku funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem prokuratorów, były szef MS założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która przywłaszczyła z funduszu ponad 150 mln zł. Maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Ziobro zaprzecza wszystkim zarzutom. W niedzielę za pośrednictwem mediów społecznościowych oskarżył premiera Donalda Tuska i ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Waldemara Żurka o "sądową ustawę".

"Po uchyleniu mi w piątkowy wieczór immunitetu decyzję o areszcie miał podjąć ustawiony »dyżurny« sędzia Malinowski – wyjątkowo upolityczniony aktywista nadzwyczajnej kasty. Wszystko to Tusk z Żurkiem ukartowali" – napisał Ziobro na platformie X.

