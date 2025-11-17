Żurek reaguje na słowa Kaczyńskiego o śmierci Leppera. "Poważnie rozważamy"

Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział w sobotę podczas spotkania w Kwidzyniu (woj. pomorskie), że jego zdaniem Andrzej Lepper "został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk dlatego, że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, jakby przejść na drugą stronę".

Wspomniał, że rozmawiał o tym z ówczesnym prokuratorem generalnym Andrzejem Seremetem. – Chociaż ówczesny prokurator generalny Seremet zapewniał mnie, że na pewno nie został (zamordowany – red.). Rozmawialiśmy wtedy o sprawie smoleńskiej, ale on akurat mówił: "Właśnie skończyliśmy to śledztwo, na pewno nie został zamordowany" – relacjonował ich rozmowę.

– Zdołałem dosyć dobrze poznać Leppera. Mogę powiedzieć, że jeżeli on był skłonny do popełnienia samobójstwa, to ja nie wiem, jestem skoczkiem wzwyż, mistrzem olimpijskim – ocenił prezes PiS.

Kaczyński wraca do śmierci Leppera. Żurek reaguje

O wypowiedź Kaczyńskiego pytany był w poniedziałek w Polsat News minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek. Zapowiedział, że dzisiaj spotyka się z prokuratorem krajowym i wspólnie zdecydują, czy nie wezwać prezesa PiS na przesłuchanie w sprawie słów o śmierci Leppera.

– Jeżeli (Kaczyński – red.) miał informacje, to powinien o tym zawiadomić stosowne organy. Być może ma jakieś informacje, o których nie wie prokuratura, więc będziemy poważnie rozważać, czy pana prezesa w tej kwestii nie przesłuchać. Zobaczymy, w jakim trybie może się to odbyć – tłumaczył Żurek.

– Nie może być tak, że ktoś publicznie rzuca takie tezy, że wicepremiera zamordowano, nie mając na to żadnych dowodów. Albo to są bajki, albo pan Kaczyński wie coś, czego nie powiedział prokuraturze, a powinien to zrobić wiele lat wstecz – podkreślił szef MS.