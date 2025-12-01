"Aż nie chce się wierzyć!". Kaczyński nie wytrzymał po zapowiedzi Tuska

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zamieścił wpis na platformie X. "Aż nie chce się wierzyć!" – rozpoczął.

Zwrócił uwagę, że "polski premier w Berlinie mówi o wsparciu dla bezpośrednich ofiar niemieckiego nazizmu z polskiego budżetu? Tusk chce pieniędzmi polskich obywateli spłacać niemieckie zbrodnie?" – zapytał.

Jarosław Kaczyński podkreślił, że "polskie wsparcie – jak najbardziej TAK, ale pod żadnym pozorem nie zamiast niemieckich odszkodowań wojennych!".

Reparacje wojenne od Niemiec

W poniedziałek w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerza Friedricha Merza. Podczas konferencji prasowej padło pytanie o reparacje wojenne i zadośćuczynienie dla polskich ofiar, które jeszcze żyją.

– Stanowisko Polski jest jasne. Niemcy trzymają się tutaj tego formalno-dyplomatycznego aktu z lat 50. Ci, którzy znają historię wiedzą, że w latach 50. Polska de facto nie miała nic do powiedzenia w tej kwestii i zrzeczenie się reparacji wówczas przez Polaków nie jest uznawane za akt zgody z wolą narodu polskiego – tłumaczył Donald Tusk.

Szef rządu podkreślił, że "stan rzeczy się nie zmienił". – Uważamy w Polsce, właściwie wszyscy bez wyjątku, że Polska nie otrzymała zadośćuczynienia za straty i zbrodnie z czasów II wojny światowej. (…) Zobaczymy, jak będzie wyglądała przyszłość, ale z polskiego punktu widzenia na pewno nic się nie zmieni – oświadczył.

Zadośćuczynienie dla żyjących ofiar II wojny światowej

Premier polskiego rządu odniósł się do kwestii możliwych wypłat zadośćuczynień dla jeszcze żyjących polskich obywateli, którzy zostali bezpośrednio poszkodowani przez Niemców podczas II wojny światowej.

– Jeśli chodzi o symboliczne wsparcie ze strony Niemiec dla tych żyjących jeszcze bezpośrednich ofiar II wojny światowej, to oczywiście będę o tym jeszcze rozmawiał dzisiaj. I uświadomię taką oczywistą, smutną rzecz: jest ich w tej w chwili, według szacunków fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, (...) około 50 tys. – mówił.

Donald Tusk dodał, gdy rozmawiał w ostatnich latach o zadośćuczynieniu z byłym kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, było to ok. 60 tys. osób. – Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest – zwrócił się do Niemców.

– Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków. Więcej o tym nie chcę już mówić – podkreślił.

