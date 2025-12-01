"Może tyle, bo za dużo powiem". Tusk na konferencji z kanclerzem Niemiec

W poniedziałek w Berlinie odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska i kanclerza Friedricha Merza.

Tusk podczas wspólnej konferencji prasowej stwierdził, że "kanclerz Merz jest tą osobą, która za każdym razem w sposób jednoznaczny mówi o tym, że nic o Ukrainie, o Polsce, o pokoju nie może się dziać bez Polski".

– Nie mam żadnego powodu narzekać na moją współpracę z kanclerzem Merzem, z prezydentem Macronem, z liderami instytucji europejskich, z panią premier Włoch – mówił szef polskiej rządu.

Podkreślił, że w zeszłym tygodniu na szczycie UE-Unia Afrykańska rozmawiano o "potrzebie obecności Polski we wszystkich istotnych formatach". – Akurat liderzy europejscy nie mają co do tego żadnych wątpliwości – zapewnił.

– Nie chce tutaj budzić niepotrzebnych emocji, ale powiedzmy, że nie wszyscy w Waszyngtonie i na pewno nikt w Moskwie nie chce, aby Polska była zawsze i wszędzie obecna. Traktuję to jako komplement pod moim adresem i jako komplement pod adresem Polski. Może tyle, bo za dużo powiem i... – zakończył Tusk.