Ukraina powiedziała USA i Rosji "nie". Kulisy rozmów na Florydzie

W niedzielę na Florydzie odbyły się rozmowy przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat zakończenia wojny z Rosją. Po stronie amerykańskiej uczestniczyli w nich sekretarz stanu USA Marco Rubio, specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięć prezydenta Donalda Trumpa, Jared Kushner.

Według ustaleń agencji RBK-Ukraina, negocjatorzy z Kijowa odmówili oddania Donbasu Rosji, argumentując to zapisami konstytucji, opinią publiczną i sytuacją na froncie.

Również CNN, powołując się na źródło zaznajomione z negocjacjami podało, że oddanie w ręce Rosji nieokupowanej części obwodu donieckiego "przekracza rozsądne granice", ponieważ znacznie osłabiłoby ukraińską obronę i zwiększyło prawdopodobieństwo dalszej agresji ze strony Moskwy.

Plan pokojowy. Trwają rozmowy Ukraina-USA-Rosja

Jak podają media, strony omówiły również scenariusz, w którym Ukraina zostałaby faktycznie pozbawiona możliwości przystąpienia do NATO poprzez zawarcie odpowiedniego porozumienia z Rosją. Kijów nie byłby jednak prawnie zmuszony do rezygnacji z aspiracji do członkostwa w Sojuszu.

Wysoki rangą urzędnik amerykański, na którego powołuje się "Washington Post" powiedział, że rozmawiano także o terminie przeprowadzenia wyborów na Ukrainie.

Ostateczny tekst porozumienia pokojowego nie został jeszcze ustalony, ale według informacji RBK-Ukraina, "krok naprzód został już zrobiony".

Witkoff znów leci do Moskwy na spotkanie z Putinem

Stojący na czele ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy, określił spotkanie z delegacją USA jako "owocne i udane". Z kolei szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio powiedział, że rozmowy były "bardzo produktywne", ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia.

We wtorek w Moskwie ma dojść do kolejnego spotkania Steve'a Witkoffa z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

