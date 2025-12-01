We wtorek spotkanie delegacji USA z Putinem. "Żadnych dyskusji za pośrednictwem mediów"

Rzecznik prasowy prezydenta Federacji Rosyjskiej Dmitrij Pieskow potwierdził w poniedziałek dziennikarzom rosyjskiej agencji prasowej TASS, że we wtorek w Moskwie Władimir Putin podejmie amerykańską delegację ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Stevem Witkoffem na czele.

We wtorek spotkanie Putin-Witkoff

– Nie będziemy angażować się w megafonową dyplomację – zaznaczył Pieskow, pytany doniesienia na temat skutkach rozmów ukraińsko-amerykańskich.

Rosjanin potwierdził, że delegacja z Waszyngtonu jest w drodze do stolicy Rosji. Jednocześnie skrytykował próby wpływania na pozycje negocjacyjne poprzez używanie nieoficjalnych przecieków.

Pieskow: Nie negocjujemy w trybie megafonowym

Polityk został zapytany, czy aktualny projekt planu pokojowego USA zawiera punt o zakazie przystąpienia Ukrainy do NATO.

– Dla powodzenia procesu – a zależy nam na jego powodzeniu – nie zamierzamy przeprowadzać go w trybie megafonowym i nie zamierzamy prowadzić żadnych dyskusji za pośrednictwem mediów – przekazał Pieskow.

– Proponujecie prowadzić rozmowy z Reuters, a nie z Witkoffem? W tym przypadku Witkoff znacznie bardziej imponuje –powiedział rosyjski rzecznik.

Pieskow potwierdził, że przed rozpoczęciem rozmów w Moskwie media będą mogły sfilmować zespoły obu stron. Na razie nie wiadomo, czy po spotkaniu odbędzie się konferencja prasowa.

W piątek Pieskow poinformował, że strona amerykańska przekazała Rosji zapisy projektu planu pokojowego dotyczącego wojny o Ukrainę, który został opracowany podczas konsultacji w Genewie. "Główne parametry zostały przekazane i w przyszłym tygodniu będą dyskutowane w Moskwie" – oznajmił.

Rozmowy pokojowe za pośrednictwem USA

23 listopada w Genewie delegacje USA i Ukrainy prowadziły negocjacje na temat projektu planu pokojowego przygotowanego przez administrację Donalda Trumpa. Następnie w Abu Zabi odbyły się rozmowy delegacji amerykańskiej z rosyjską i oddzielnie z ukraińską. 26 listopada z prezydentem Zełenskim spotkał się wysłannik Waszyngtonu, wspomniany Dan Driscoll. W weekend delegacje USA i Ukrainy rozmawiały na Florydzie.

Wiadomo, że projekt planu pokojowego, który opublikowały media różni się nieco od projektu, który rozpatrują Kijów i Moskwa.

