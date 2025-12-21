Nie ma szans na pokój. Doradca Putina narzeka na Ukrainę i Europę 

Uszakow stwierdził, że propozycje, "które Europejczycy i Ukraińcy złożyli lub próbują złożyć, z całą pewnością nie ulepszają dokumentu i nie zwiększają możliwości osiągnięcia długotrwałego pokoju".

Europejscy i ukraińscy negocjatorzy wprowadzili zmiany w amerykańskiej propozycji pokojowej mającej zakończyć prawie czteroletnią wojnę. Nie jest jasne, jak wygląda aktualna wersja porozumienia i jak zmieniła się w porównaniu z pierwotnym 28-punktowym planem prezydenta USA Donalda Trumpa, który wyglądał jak lista życzeń Rosji wobec Ukrainy.

W sobotę (20 grudnia) na Florydzie po raz kolejny spotkali się przedstawiciele USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, oraz wysłannik Władimira Putina Kiryłł Dmitrijew. Rozmowy mają być kontynuowane w niedzielę (21 grudnia).

Plan, który leży na stole, zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem, zamknięcie Ukrainie drzwi do NATO oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. lub 800 tys. żołnierzy.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w ubiegłym tygodniu, że najtrudniejsze kwestie (terytorium i gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy) wciąż pozostają nierozwiązane.