Pierwotny plan USA ws. Ukrainy został napisany po rosyjsku?

Brytyjski dziennikarz Luke Harding, wieloletni korespondent "Guardiana" w Moskwie, odkrył, że składający się z 28 punktów amerykański plan pokojowy dla Ukrainy został najprawdopodobniej pierwotnie sporządzony w języku rosyjskim, gdyż wersja angielska zawiera "niezgrabne" konstrukcje.

Chodzi m.in. o trzeci punkt planu, który brzmi: "Oczekuje się, że Rosja nie dokona inwazji na kraje sąsiednie i że NATO nie będzie się dalej rozszerzać". Harding podkreśla, że "It is expected" to niezgrabna konstrukcja w stronie biernej w języku angielskim. Rosyjska wersja – ожидается lub ozhidayetsya – jest bardziej sensowna i stanowi znaną formę czasownika.

Inne rusycyzmy, które najwyraźniej wkradły się do tekstu, to "неоднозначности" (niejednoznaczności) i "закрепить" (utrwalić).

Plan pokojowy USA. Ukraina ma oddać Donbas

Biały Dom poinformował wcześniej, że plan został opracowany przez specjalnego wysłannika prezydenta USA Steve'a Witkoffa i negocjatora Kremla Kiriłła Dmitrijewa. Tekst porozumienia miał powstać podczas ich spotkania w Miami. Ukraina i jej europejscy sojusznicy nie brali udziału w opracowywaniu planu.

Porozumienie pokojowe przewiduje m.in. przekazanie Krymu i Donbasu pod kontrolę Moskwy, redukcję liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy do 600 tys. żołnierzy, nieprzystępowanie Ukrainy do NATO i zakaz rozmieszczania zagranicznych sił pokojowych na jej terytorium.

Sankcje nałożone na Rosję zostaną zdjęte, wojsko nie odpowie za zbrodnie

Plan zakończenia wojny zakłada, że sankcje nałożone na Rosję mają być znoszone etapami, format G8 ma zostać przywrócony, a popełnione przez żołnierzy rosyjskich zbrodnie wojenne mają być objęte amnestią.

Według źródeł agencji Reuters, Waszyngton zagroził Kijowowi, że zaprzestanie dostarczania broni i informacji wywiadowczych armii ukraińskiej, jeśli do czwartku 28 listopada władze nie podpiszą zaproponowanego przez USA planu pokojowego.

Czytaj też:

Tajny plan USA i Rosji. Putin zapłaci Ukrainie "czynsz" za Donbas?