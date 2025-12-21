Poznań: Ostatnie przygotowania do wigilii Caritas organizowanej dla 1300 osób

– Od dwóch lat notujemy wzrost zainteresowania organizowanym przez Caritas spotkaniem wigilijnym, co z jednej strony cieszy, ponieważ widać, że wydarzenie przyciąga wielu, ale jednocześnie to nas bardzo niepokoi – mówi KAI Maria Książkiewicz. Rzecznik prasowa Caritas zwraca uwagę, że zwiększająca się liczba uczestników wigilii świadczy o rosnącym ubóstwie i potwierdza "epidemię samotności”.

Wigilia Caritas

– Po pierwsze to ubóstwo – brak podstawowych środków do życia, codzienne dylematy pomiędzy wyborem kupna żywności, leków a opłaceniem za ogrzewanie czy inne rachunki – tłumaczy. Książkiewicz wskazuje, że dotyczy to często osób żyjących z renty lub skromnej emerytury, niejednokrotnie zadłużonych.

Kolejna przyczyna to samotność. – Brak bliskich, czasem z powodu konfliktów i pogmatwanych sytuacji rodzinnych. Mamy też sporo osób, które doświadczyły wielu strat: najbliższa rodzina po prostu nie żyje – rodzice, rodzeństwo, małżonkowie czy nawet dzieci – opowiada.

Innym powodem jest bezdomność.– Na tych osobach szczególnie zależy księdzu Karolowi Maciejakowi, dyrektorowi Caritas, i zespołowi pracującemu nad przygotowaniami spotkania. To właśnie ci, którzy nie mają swoich domów, żyją w namiotach, pustostanach, barakach, w zapadających się altanach. To oni są grupą wykluczonych, dla których ma znaleźć się miejsce podczas wigilii. W Caritas postrzegamy ich jako niespodziewanych gości, na których czeka puste nakrycie na każdym rodzinnym stole – zaznacza rzecznik prasowa Caritas.

Wśród świątecznych potraw tradycyjnie na stole znajdą się barszcz z uszkami, karp smażony oraz kapusta z grzybami, które przygotują siostry franciszkanki Rodziny Maryi, urszulanki SJK, albertynki i elżbietanki, prowadzące na co dzień jadłodajnie.

Książkiewicz podkreśla, że w przygotowaniach do wigilii Caritas na różnych etapach prac zaangażowani są wolontariusze z wielkopolskich szkół, Szkolnych Kół Caritas oraz z Centrum Wolontariatu Caritas Poznań. Słodkie wypieki na wigilię pieką m.in. panie z Parafialnych Zespołów Caritas. – Ciasta bez kremu można przywozić jeszcze jutro, tj. 22 grudnia do centrali poznańskiej Caritas przy Rynku Wildeckim 4a w Poznaniu – mówi Książkiewicz.

Uczestnicy spotkania otrzymają też świąteczne paczki żywnościowe, a dzieci słodkie upominki i zabawki.

Wigilia organizowana przez Caritas rozpocznie się 24 grudnia o godz. 11.

Czytaj też:

Którego polityka ugościlibyśmy na Wigilii? Ciekawe zestawienie