Pokój na Ukrainie. Zaskakujące słowa Trumpa

– Przeprowadziłem długą rozmowę z prezydentem Zełenskim i rozmawiałem z przywódcami Niemiec, Włoch, NATO, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Polski, Norwegii, Danii i Holandii, przeprowadziliśmy bardzo długie i bardzo dobre rozmowy i myślę, że sprawy idą całkiem dobrze – poinformował Donald Trump.

Prezydent USA dodał, iż myśli, że „jesteśmy teraz bliżej niż kiedykolwiek wcześniej i zobaczymy, co da się zrobić”.

Amerykański przywódca zauważył „ogromne wsparcie” ze strony europejskich liderów w kwestii Ukrainy.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

W Berlinie odbył się szczyt europejskich przywódców w sprawie pokoju na Ukrainie.

Zgodnie z oświadczeniem europejskich przywódców, którzy spotkali się w Berlinie, decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych mogą być podejmowane wyłącznie przez naród ukraiński i dopiero po ustanowieniu gwarancji bezpieczeństwa.

We wspólnym oświadczeniu kraje europejskie zgodziły się, że zapewnią Ukrainie – w ramach gwarancji bezpieczeństwa – „trwałe i znaczące wsparcie w utrzymaniu jej sił zbrojnych na poziomie 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju”.

Ponadto wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy znalazł się mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, kierowany przez USA i funkcjonujący z udziałem społeczności międzynarodowej.

W oświadczeniu zapewniono o „mocnym wsparciu dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej”.

Zaznaczono, że „teraz to na Rosji spoczywa odpowiedzialność, aby wykazać gotowość do pracy na rzecz trwałego pokoju poprzez zgodę na plan pokojowy prezydenta Trumpa oraz udowodnić swoje zobowiązanie do zakończenia walk, zgadzając się na zawieszenie broni”.

„Przywódcy uzgodnili, że będą nadal zwiększać presję na Rosję, aby skłonić Moskwę do podjęcia poważnych negocjacji” – dodano w oświadczeniu.

Czytaj też:

Gwarancje bezpieczeństwa. Europa wyśle swoje wojska na Ukrainę?Czytaj też:

Zaskakująca decyzja Ukrainy. Chodzi o przystąpienie do NATO