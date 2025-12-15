Gwarancje bezpieczeństwa. Europa wyśle swoje wojska na Ukrainę?

Zgodnie z oświadczeniem europejskich przywódców, którzy spotkali się w Berlinie, decyzje dotyczące ewentualnych ustępstw terytorialnych mogą być podejmowane wyłącznie przez naród ukraiński i dopiero po ustanowieniu gwarancji bezpieczeństwa.

Gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy

We wspólnym oświadczeniu kraje europejskie zgodziły się, że zapewnią Ukrainie – w ramach gwarancji bezpieczeństwa – „trwałe i znaczące wsparcie w utrzymaniu jej sił zbrojnych na poziomie 800 tys. żołnierzy w czasie pokoju”.

Ponadto wśród gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy znalazł się mechanizm monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, kierowany przez USA i funkcjonujący z udziałem społeczności międzynarodowej.

W oświadczeniu zapewniono o „mocnym wsparciu dla akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej”.

Zaznaczono, że „teraz to na Rosji spoczywa odpowiedzialność, aby wykazać gotowość do pracy na rzecz trwałego pokoju poprzez zgodę na plan pokojowy prezydenta Trumpa oraz udowodnić swoje zobowiązanie do zakończenia walk, zgadzając się na zawieszenie broni”.

„Przywódcy uzgodnili, że będą nadal zwiększać presję na Rosję, aby skłonić Moskwę do podjęcia poważnych negocjacji” – dodano w oświadczeniu.

W oświadczeniu znalazły się ponadto zapisy dotyczące:

utworzenia kierowanej przez Europę i wspieranej przez Stany Zjednoczone „wielonarodowej siły »Ukraina«” na bazie wkładu państw gotowych do udziału w Koalicji Chętnych; siła ta będzie wspierać odbudowę ukraińskich sił zbrojnych, a także wnosić wkład w dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Ukrainy oraz bezpieczeństwa na morzach, m.in. poprzez prowadzenie działań na terytorium Ukrainy;

ustanowienia kierowanego przez USA mechanizmu monitorowania i weryfikacji zawieszenia broni, z udziałem międzynarodowym, w celu zapewnienia wczesnego ostrzegania o ewentualnych przyszłych atakach oraz przypisywania odpowiedzialności i reagowania na wszelkie naruszenia, wraz z mechanizmem deeskalacyjnym służącym podejmowaniu wzajemnych działań ograniczających napięcia, co przyniosłoby korzyści wszystkim zainteresowanym stronom;

przyjęcia prawnie wiążącego zobowiązania, zgodnie z procedurami krajowymi, do podjęcia działań w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w przypadku przyszłego ataku zbrojnego; działania te mogą obejmować użycie siły zbrojnej, wsparcie wywiadowcze i logistyczne oraz środki gospodarcze i dyplomatyczne;

inwestowania w przyszły dobrobyt Ukrainy, w tym poprzez udostępnienie znaczących zasobów na potrzeby odbudowy i rekonstrukcji, zawieranie wzajemnie korzystnych umów handlowych oraz uwzględnianie konieczności wypłaty przez Rosję odszkodowania Ukrainie za wyrządzone szkody; w tym kontekście doszło do zamrożenia rosyjskich aktywów państwowych w Unii Europejskiej;

zdecydowanego poparcia dla przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Oświadczenie zostało wydane przez prezydentów i premierów kilku europejskich państw, w tym przez premiera Donalda Tuska. Dokument wydano także w imieniu: kanclerza Niemiec Friedricha Merza, premier Danii Mette Frederiksen, prezydenta Finlandii Alexandra Stubba, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, premier Włoch Giorgii Meloni, premiera Holandii Dicka Schoofa, premiera Norwegii Jonasa Gahra Stoere, premiera Szwecji Ulfa Kristerssona, premiera Wielkiej Brytanii Keira Starmera, przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy oraz szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen.

