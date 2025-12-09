Żołnierze "pod europejską flagą" na Ukrainie? Tego domaga się niemiecki polityk

Manfred Weber, szef Europejskiej Partii Ludowej, niemiecki europoseł, ocenił w rozmowie z gazetą „Augsburger Allgemeine”, że „jeśli dojdzie do zawieszenia broni na Ukrainie, to „Europa musi być gotowa do jego zabezpieczenia”

„Wówczas byłby czas na europejskie struktury wojskowe – z żołnierzami pod europejską flagą. Oczywiście, wtedy będą wśród nich również Niemcy” – dodał Manfred Weber.

Niemiecki polityk zwrócił uwagę, że zarówno były chadecki kanclerz Niemiec Helmut Kohl, jak jeden z założycieli bawarskiej chadecji CSU Franz Josef Strauss również „domagaliby się dziś europejskiej armii”.

„Dzięki euro integracja europejska stała się nieodwracalna, nie można jej już cofnąć. Teraz potrzebujemy tego samego w dziedzinie obronności” – ocenił szef EPL, który sam jest zwolennikiem budowy armii europejskiej.

Weber krytykuje pokojowy plan Trumpa

Ponadto Manfred Weber krytycznie wypowiedział się o planie zakończenia wojny na Ukrainie, który został zaproponowany przez Stany Zjednoczone.

„Ten plan byłby równoznaczny z kapitulacją Ukrainy. Nie może być mowy o przekazaniu Putinowi nieokupowanych terytoriów Ukrainy, amnestii dla zbrodniarzy wojennych ani demilitaryzacji Ukrainy. Rosja musi zapłacić” – ocenił.

Zdaniem niemieckiego polityka, zamrożone aktywa państwowe Rosji w wysokości 140 mld euro, powinny zostać wykorzystane na wsparcie Ukrainy.

„Musimy zrobić wszystko, aby utrzymać stabilność Ukrainy. Broni ona bowiem nie tylko swojej wolności, ale także waszej” – stwierdził.

Wołodymyr Zełenski zapowiedział w poniedziałek wieczorem, że we wtorek Ukraina przedstawi Stanom Zjednoczonym zaktualizowany plan pokojowy, mający na celu zakończenie wojny z Rosją. Przekazał, że plan pokojowy zawiera 20 punktów, ale nie osiągnięto jeszcze kompromisu w kwestii terytoriów.

