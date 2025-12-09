Złe wieści dla Zełenskiego. Trump: Nadszedł czas

Podczas wywiadu dla Politico Trump został zapytany, czy jego zdaniem nadszedł już czas na przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Amerykański przywódca odpowiedział twierdząco.

– Tak. Myślę, że tak. Minęło dużo czasu. Sytuacja nie układała się najlepiej. Tak, myślę, że nadszedł czas. Myślę, że to ważny moment na wybory – powiedział.

Trump stwierdził również, że władze w Kijowie "wykorzystuje się wojnę”, aby blokować przeprowadzenie wyborów.

– Wykorzystują wojnę, żeby nie organizować wyborów, ale uważam, że naród ukraiński powinien mieć taki wybór. I może Zełenski wygrałby. Nie wiem, kto by wygrał. Ale od dawna nie było wyborów. Wiecie, mówią o demokracji, ale dochodzi do punktu, w którym to już nie jest demokracja – stwierdził prezydent USA.

Złe wieści dla Zełenskiego

Ponad połowa ankietowanych Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski nie powinien ubiegać się o reelekcję. To kolejny sondaż wskazujący na malejące poparcie dla obecnego prezydenta. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Espreso TV, 52,2 proc. respondentów uważa, że Zełenski powinien zakończyć swoją działalność polityczną na obecnej kadencji. 42,8 proc. popiera jego start w przyszłych wyborach, natomiast 5 proc. nie ma jednoznacznego zdania.

W porównaniu z sondażem z września 2025 roku widoczny jest zauważalny spadek poparcia dla Zełenskiego. Odsetek osób opowiadających się za jedną kadencją wzrósł z 46,6 proc. do 52,2 proc., natomiast poparcie dla drugiej kadencji spadło z 47,4 proc. do 42,8 proc. Badanie pokazało również, że 60 proc. Ukraińców obarcza Zełenskiego odpowiedzialnością za działania korupcyjne jego byłego współpracownika Tymura Mindicza i innych podejrzanych związanych z aferą. Przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych.

Czytaj też:

Trump o pomocy Ukraińcom: Biden im dał, ja nie dam nicCzytaj też:

Rośnie presja USA na Zełenskiego. Chcieli, żeby oddał Donbas przez telefon?