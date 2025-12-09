Złe wieści dla Zełenskiego. Trump: Nadszedł czas
Złe wieści dla Zełenskiego. Trump: Nadszedł czas

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski
Donald Trump i Wołodymyr Zełenski Źródło: PAP/EPA / SHAWN THEW
Donald Trump stwierdził, że "nadszedł czas" na przeprowadzenie na Ukrainie wyborów prezydenckich. Amerykański przywódca dodał również, że Kijów "wykorzystuje wojnę”, aby blokować elekcję.

Podczas wywiadu dla Politico Trump został zapytany, czy jego zdaniem nadszedł już czas na przeprowadzenie wyborów prezydenckich na Ukrainie. Amerykański przywódca odpowiedział twierdząco.

– Tak. Myślę, że tak. Minęło dużo czasu. Sytuacja nie układała się najlepiej. Tak, myślę, że nadszedł czas. Myślę, że to ważny moment na wybory – powiedział.

Trump stwierdził również, że władze w Kijowie "wykorzystuje się wojnę”, aby blokować przeprowadzenie wyborów.

– Wykorzystują wojnę, żeby nie organizować wyborów, ale uważam, że naród ukraiński powinien mieć taki wybór. I może Zełenski wygrałby. Nie wiem, kto by wygrał. Ale od dawna nie było wyborów. Wiecie, mówią o demokracji, ale dochodzi do punktu, w którym to już nie jest demokracja – stwierdził prezydent USA.

Złe wieści dla Zełenskiego

Ponad połowa ankietowanych Ukraińców uważa, że Wołodymyr Zełenski nie powinien ubiegać się o reelekcję. To kolejny sondaż wskazujący na malejące poparcie dla obecnego prezydenta. Zgodnie z danymi przytoczonymi przez Espreso TV, 52,2 proc. respondentów uważa, że Zełenski powinien zakończyć swoją działalność polityczną na obecnej kadencji. 42,8 proc. popiera jego start w przyszłych wyborach, natomiast 5 proc. nie ma jednoznacznego zdania.

W porównaniu z sondażem z września 2025 roku widoczny jest zauważalny spadek poparcia dla Zełenskiego. Odsetek osób opowiadających się za jedną kadencją wzrósł z 46,6 proc. do 52,2 proc., natomiast poparcie dla drugiej kadencji spadło z 47,4 proc. do 42,8 proc. Badanie pokazało również, że 60 proc. Ukraińców obarcza Zełenskiego odpowiedzialnością za działania korupcyjne jego byłego współpracownika Tymura Mindicza i innych podejrzanych związanych z aferą. Przeciwnego zdania jest 34 proc. ankietowanych.

Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Politico
