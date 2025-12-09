Trump o pomocy Ukraińcom: Biden im dał, ja nie dam nic

– Joe Biden dał im (Ukraińcom – red.) 350 miliardów dolarów, a ja nie dam im nic. Ale dałem im na początku Javeliny, a Obama dał im koce – powiedział Trump, cytowany we wtorek (9 grudnia) przez ukraińskie media.

Podkreślił również, że Stany Zjednoczone sprzedają broń krajom NATO "po pełnej cenie", a państwa członkowskie przekazują ją Ukrainie. Jak tłumaczył prezydent, Waszyngton nie wydaje pieniędzy bezpośrednio, lecz poświęca czas i wysiłki na to, co określił jako "cele humanitarne".

Trump po raz kolejny podkreślił, że chce, aby na Ukrainie przestali umierać ludzie. Według niego, w ubiegłym miesiącu zginęło 27 tys. ukraińskich i rosyjskich żołnierzy.

Polska przekaże 100 mln dolarów na pomoc dla Ukrainy

NATO kupuje amerykańską broń i amunicję dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL (Priority Ukraine Requirements List). Pod koniec listopada dołączyła do niej Polska, o czym poinformował Radosław Sikorski. Jak przekazał szef MSZ, zamierza jeszcze przed końcem roku przelać z budżetu ministerstwa 100 mln dolarów na pomoc wojskową dla Ukrainy.

W październiku br. został zaprezentowany rządowy raport zatytułowany: "Polska pomoc Ukrainie 2022-2023". Przygotowała go Rada do spraw Współpracy z Ukrainą, którą kieruje poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal.

Jak czytamy, do marca 2025 r. łączna wartość pomocy wojskowej udzielonej przez Polskę, razem z innymi formami wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy, przekroczyła 18 mld zł. Tylko w 2022 r. wartość przekazanego sprzętu wojskowego, nieuwzględniająca innych form wsparcia militarnego, wyniosła 7,23 mld zł, a w latach 2023-2024 5,63 mld zł.

Według raportu, w latach 2022-2024 Polska przekazała Ukrainie nieodpłatnie: 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych, 137 systemów artyleryjskich, 10 samolotów i 10 helikopterów.