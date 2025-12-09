"Putin wydał rozkaz". Nowy cel rosyjskiej armii w Donbasie

Jak podaje Reuters, gen. Gierasimow powiedział we wtorek (9 grudnia), że wojska rosyjskie posuwają się wzdłuż całej linii frontu na Ukrainie i atakują okrążone wojska ukraińskie w mieście Myrnohrad położonym na wschód od Pokrowska.

Podczas narady w centrum dowodzenia z oficerami Zgrupowania Centrum, które walczy w obwodzie dniepropietrowskim na Ukrainie, Gierasimow powiedział, że prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz pokonania sił ukraińskich w Myrnohradzie, który przed wojną liczył ok. 46 tys. mieszkańców.

Moskwa przekonuje, że zajęła już cały Pokrowsk i kontroluje ok. 30 proc. Myrnohradu. Ukraina zaprzecza twierdzeniom o upadku Pokrowska i twierdzi, że jej siły wciąż kontrolują część miasta, a także walczą w Myrnohradzie.

OSW: Rosja coraz bliżej zajęcia Pokrowska i Wołczańska

Rosjanie ogłosili zajęcie Pokrowska i Wołczańska (obwód charkowski) 1 grudnia. Według raportu opublikowanego przez Ośrodek Studiów Wschodnich, informacja o opanowaniu przez agresora tych dwóch miast "znajduje przynajmniej częściowe potwierdzenie w doniesieniach z frontu".

"Ukraińskie dowództwo zaprzecza utracie obu miast, ale siły obrońców operują już tylko na północnych obrzeżach pierwszego z nich i południowo-wschodnich drugiego, poza obszarem zwartej zabudowy miejskiej" – czytamy w raporcie OSW z 2 grudnia, podsumowującym 1378. dzień wojny.

Putin: Prędzej czy później wyzwolimy Donbas

Według Reutersa, Rosja kontroluje obecnie 19,2 proc. terytorium Ukrainy, w tym Krym, który zaanektowała w 2014 r., Ługańsk, ponad 80 proc. obwodu donieckiego, ok. 75 proc. terytorium Chersońszczyzny i Zaporoża oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

Putin zapowiedział na początku grudnia, że niezależnie od tego, co się wydarzy, Rosja prędzej czy później "wyzwoli" Donbas i "Noworosję", jak Kreml nazywa południowo-wschodnie obwody Ukrainy.