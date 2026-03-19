Płace Polaków idą w górę? GUS podał nowe dane

"W lutym 2026 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw pozostawało na zbliżonym poziomie do stycznia br. i było o 0,8 proc. niższe niż przed rokiem. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2026 r. było wyższe o 1,5 proc.niż w styczniu br. i wzrosło nominalnie o 6,1 proc. w porównaniu z lutym 2025 r." – czytamy w komunikacie.

Konsensus rynkowy przewidywał 6,6 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,9 proc. spadku r/r w przypadku zatrudnienia.

Inflacja w Polsce. NBP podał najnowsze dane

Narodowy Bank Polski przekazał w poniedziałek (16 marca), że inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 1,6 proc., wobec 1,6 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 2,3 proc., wobec 2,6 proc. w styczniu.

Inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 2,5 proc., wobec 2,7 proc. miesiąc wcześniej.

Inflacja bazowa liczona metodą 15-procentowej średniej obciętej wyniosła 2,2 proc. wobec 2,4 proc. w styczniu.

Wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych (inflacja CPI) wyniósł w analizowanym okresie 2,1 proc. w skali roku.

Konsensus rynkowy dla inflacji bazowej w lutym wynosił 2,6 proc. licząc rok do roku.

Inflacja i stopy procentowe. Wojna na Bliskim Wschodzie wszystko zmieni?

Eksperci prognozują, że w kolejnych miesiącach inflacja może wzrosnąć, głównie za sprawą wysokich cen ropy naftowej, spowodowanych wojną na Bliskim Wschodzie i blokadą Cieśniny Ormuz, przez którą przechodzi ok. jedna piąta światowego handlu ropą i gazem, w tym cały eksport LNG z Kataru.

Członek Rady Polityki Pieniężnej Ludwik Kotecki powiedział w ubiegłym tygodniu, że marcowa obniżka stóp procentowych mogła być ostatnią w tym roku, właśnie z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie, który wybuchł po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran (28 lutego) i aktualnie wchodzi w trzeci tydzień.

Na początku marca RPP obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 0,25 pkt proc., do 3,75 proc. w przypadku stopy referencyjnej.

Przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie prezes NBP Adam Glapiński informował, że inflacja w tym roku pozostanie blisko celu NBP, który wynosi 2,5 proc. z odchyleniem o 1 pkt proc. w górę lub w dół.

