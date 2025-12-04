Putin ujawnia najnowszą propozycję pokojową USA. "Cztery pakiety"

Putin powiedział w wywiadzie dla India Times, że propozycje dotyczące rozwiązania konfliktu na Ukrainie, przedstawione przez amerykańskich wysłanników Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera, opierają się na porozumieniach osiągniętych podczas szczytu Rosja-USA na Alasce.

Witkoff i Kushner rozmawiali z Rosjanami we wtorek (2 grudnia) na Kremlu. Negocjacje trwały blisko pięć godzin, ale nie przyniosły przełomu.

Plan, o którym dyskutowano, zakłada m.in. rosyjską kontrolę nad całym Donbasem, zamknięcie Ukrainie drzwi do NATO oraz ograniczenie liczebności armii ukraińskiej do 600 tys. żołnierzy.

Plan pokojowy dla Ukrainy. "USA zaproponowały podział na cztery pakiety"

Według Putina, prezydent USA Donald Trump "szczerze stara się znaleźć rozwiązanie problemu ukraińskiego poprzez konsensus, ale nie jest to łatwe zadanie". Wskazał, że podczas prac nad umową pokojową pojawiły się kwestie, co do których nie osiągnięto kompromisu.

Jak tłumaczył, choć 28-punktowy plan jest nadal aktualny i omawiany, Waszyngton zaproponował podzielenie go na cztery oddzielne pakiety. – Po prostu podzielili te 28 lub 27 punktów na cztery pakiety. I zaproponowali omówienie tych czterech pakietów z nami. Ale w rzeczywistości są to te same punkty – powiedział rosyjski przywódca, cytowany przez agencję TASS.

Putin: Rosja "wyzwoli" Donbas i Noworosję

Putin oświadczył, że Moskwa zaproponowała Ukrainie wycofanie wojsk z Donbasu i niepodejmowanie działań wojennych, ale Kijów "woli walczyć". Zapowiedział, że Rosja "wyzwoli" Donbas i Noworosję militarne lub innymi środkami. – Wszystko sprowadza się do tego: albo wyzwolimy te terytoria siłą, albo wojska ukraińskie opuszczą te terytoria i zaprzestaną walk – stwierdził.

"Noworosja" to według propagandy Kremla południowo-wschodnie obwody Ukrainy, część Mołdawii oraz separatystyczne Naddniestrze. Termin nie jest pojęciem nowym, jego autorką była caryca Katarzyna.

