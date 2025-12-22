Witkoff zabrał głos po rozmowach z przedstawicielami Rosji, Ukrainy i Europy

W miniony weekend na Florydzie przedstawiciele USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, po raz kolejny negocjowali z reprezentującym Kreml Kiryłłem Dmitrijewem.

Witkoff i Umierow: Negocjacje konstruktywne

Przedstawiciel Białego Domu poinformował w niedzielę, że odbył on "produktywne i konstruktywne" rozmowy także z przedstawicielami Ukrainy i Europy. Jak zaznaczył celem rozmów jest zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą.

Witkoff napisał na platformie ⁠X, że rozmowy są nakierowane na wypracowanie wspólnego podejścia strategicznego między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Europą.

"Naszym wspólnym priorytetem jest powstrzymanie zabójstw, zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie warunków dla odbudowy, stabilności i długotrwałego dobrobytu Ukrainy. Pokój musi być nie tylko zaprzestaniem działań wojennych, ale także godnym fundamentem stabilnej przyszłości" – napisał Witkoff.

Oświadczenie o takiej samej treści opublikował główny ukraiński negocjator Rustem Umierow.

Kwestia NATO – "pierwotna przyczyna" wojny

Kwestie sporne, które wciąż pozostają nierozwiązane dotyczą przede wszystkim terytorium oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Moskwa chce kontroli nad całym Donbasem, na co nie chce zgodzić się Kijów. Strona rosyjska wyklucza możliwość przystąpienia Ukrainy do NATO, co od początku inwazji wskazuje jako "pierwotną przyczynę kryzysu". Ponadto 20-punktowy plan, który obecnie leży na stole, zakłada m.in. "ograniczenie" liczebności armii Ukrainy do 600 tys. lub 800 tys. żołnierzy. Tyle mniej więcej obecnie liczy ukraińska armia, wliczając w to wziętych do wojska cywilów.

Terytoria Ukrainy zajęte przez Rosję

Według amerykańskiej agencji prasowej Reuters, rosyjskie siły zbrojne okupują obecnie prawie 20 proc. terytorium Ukrainy, licząc w tym zaanektowany w 2014 roku Krym. Pozostałe terytoria to: obwód ługański, ponad 80 proc. obwodu donieckiego, ok. 75 proc. terytorium Chersońszczyzny i Zaporoża – czyli obwody według strony rosyjskiej anektowane – oraz niewielkie obszary obwodów charkowskiego, sumskiego, mikołajowskiego i dniepropietrowskiego.

