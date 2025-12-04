Premier Belgii o Rosji i Ukrainie. Powiedział głośno to, co widzą wszyscy

Wśród krajów członkowskich wciąż nie ma zgody, jak przejąć rosyjskie aktywa i przekazać je Ukrainie. Największy opór stawia Belgia, której premier uważa, że będzie to "kradzież".

– To byłaby wspaniała historia: odebrać pieniądze złoczyńcy Putinowi i dać je dobrej Ukrainie. Ale kradzież zamrożonych aktywów innego kraju, jego państwowych funduszy majątkowych, nigdy wcześniej się nie zdarzyła. Mówimy o pieniądzach Banku Centralnego Rosji – powiedział De Wever w wywiadzie dla belgijskiej prasy, który cytują w czwartek ukraińskie agencje informacyjne.

Zauważył, że nawet podczas II wojny światowej niemieckie pieniądze nie zostały skonfiskowane, lecz zamrożone. Argumentował, że przegrany musi zwrócić całość lub część swojego majątku, aby zrekompensować zwycięzcom straty.

Premier Belgii: Kto naprawdę wierzy, że Rosja przegra wojnę? To bajka

Ale zdaniem premiera Belgii, porażka Rosji jest "całkowitą iluzją". – Kto naprawdę wierzy, że Rosja przegra na Ukrainie? To bajka, kompletna iluzja. To wręcz niepożądane, żeby przegrała i żeby w kraju, który ma broń jądrową, zapanowała niestabilność. Kto wierzy, że Putin spokojnie zgodzi się na konfiskatę rosyjskich aktywów? – pytał.

Jak przekazał, Moskwa zagroziła Belgii "wieczną zemstą", jeśli pozwoli Unii Europejskiej przejąć rosyjskie pieniądze. Według niego, w odwecie Kreml zrobi to samo wobec belgijskich i zachodnich aktywów w Rosji.

– Euroclear ma 16 miliardów w Rosji. Wszystkie belgijskie fabryki w Rosji również mogą zostać skonfiskowane. Co jeśli Białoruś i Chiny również skonfiskują zachodnie aktywa? Czy o tym pomyśleliśmy? Nie. Zapytałem moich europejskich kolegów, czy są gotowi podzielić się ryzykiem, na jakie narażona jest Belgia. Tylko Niemcy wyraziły gotowość – oświadczył De Wever.

Dodał, że zrobi wszystko, aby zablokować przejęcie rosyjskich pieniędzy przez UE i przekazanie ich Ukrainie w ramach pożyczki reparacyjnej, którą forsuje przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen.

Spór o aktywa. Co dalej z rosyjskimi pieniędzmi dla Ukrainy?

Euroclear, instytucja finansowa z siedzibą w Brukseli, przechowuje obligacje rosyjskiego banku centralnego o wartości ok. 180 mld euro. Komisja Europejska proponuje, aby Euroclear zawarł z UE umowę pożyczkową na zero procent. Unia wykorzystałby środki na sfinansowanie pożyczki dla Ukrainy, którą Kijów miałby spłacić tylko w przypadku otrzymania reparacji wojennych od Rosji.

Czy w sprzeciwie Belgii wobec planu KE jest drugie dno? Według Politico, odsetki od rosyjskich aktywów generują zyski (ok. 1 mld euro w zeszłym roku), które następnie zasilają belgijski budżet. Rząd w Brukseli temu zaprzecza.

