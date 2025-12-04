Proponujemy utworzenie pożyczki reparacyjnej, wykorzystującej salda gotówkowe z unieruchomionych rosyjskich aktywów w UE, z silnymi zabezpieczeniami dla naszych państw członkowskich – ogłosiła w środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

W ramach tego programu KE planuje skierować zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego na nieoprocentowaną linię kredytową dla Ukrainy. Spłata pożyczki miałaby nastąpić dopiero po tym, jak Moskwa zgodzi się zrekompensować szkody spowodowane wojną, co w praktyce jest bardzo mało prawdopodobne.

Ponieważ większość z około 185 mld euro aktywów znajduje się w Euroclear w Brukseli, decydujący głos w tej sprawie ma Belgia, która od początku negocjacji domaga się gwarancji chroniących ją przed odwetem Rosji i potencjalnymi wielomiliardowymi stratami.

UE chce przekazać Ukrainie zamrożony majątek Rosji. Belgia mówi "nie"

Plan KE jest realizowany mimo ryzyka, które belgijskie władze określają jako "katastrofalne". Pod koniec listopada premier Belgii Bart De Wever wysłał list do von der Leyen, w którym napisał, że bez solidnych gwarancji ze strony innych członków UE Belgia nie zgodzi się na przejęcie rosyjskich aktywów.

Obawy rządu w Brukseli podzielił Europejski Bank Centralny, który we wtorek (2 grudnia) odmówił zapewnienia awaryjnego wsparcia płynności, które umożliwiłoby zebranie gotówki w najgorszym scenariuszu. Jak tłumaczy EBC, jego mandat wyklucza bezpośrednie pokrywanie zobowiązań finansowych państw członkowskich.

Czy belgijski rząd zarabia na rosyjskich pieniądzach?

Czy za oporem Belgii mogą stać również przyczyny inne niż strach przed odwetem Rosji? Według Politico, odsetki od rosyjskich aktywów generują zyski (ok. 1 mld euro w zeszłym roku), które następnie zasilają belgijski budżet. Rząd w Brukseli zaprzecza, przekonując, że wszystkie te środki przekazuje Ukrainie.

Brytyjski magazyn "The Economist" napisał na początku listopada, że Ukraina zmaga się z poważnym kryzysem finansowym i jeśli nic się nie zmieni, to pod koniec lutego zbankrutuje.

