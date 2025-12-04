"Jeśli szalona Unia Europejska rzeczywiście ukradnie zamrożone rosyjskie aktywa na «pożyczkę reparacyjną», możemy to uznać za casus belli ze wszystkimi istotnymi konsekwencjami dla Brukseli i spółki" – napisał Miedwiediew w serwisie X.

Ostrzegł, że "wówczas te środki musiałyby zostać zwrócone nie w sądzie, ale w formie rzeczywistych reparacji wypłaconych w naturze przez pokonanych wrogów Rosji".

Pożyczka reparacyjna. UE chce przekazać Ukrainie zamrożony rosyjski majątek

Komisja Europejska planuje skierować zamrożone aktywa rosyjskiego banku centralnego na nieoprocentowaną linię kredytową dla Ukrainy. Spłata pożyczki miałaby nastąpić dopiero po tym, jak Moskwa zgodzi się zrekompensować szkody spowodowane wojną, co w praktyce jest bardzo mało prawdopodobne.

Proponujemy utworzenie pożyczki reparacyjnej, wykorzystującej salda gotówkowe z unieruchomionych rosyjskich aktywów w UE, z silnymi zabezpieczeniami dla naszych państw członkowskich – ogłosiła w środę (3 grudnia) przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Ponieważ większość z ok. 185 mld euro aktywów znajduje się w Euroclear w Brukseli, decydujący głos w tej sprawie ma Belgia, która od początku negocjacji domaga się gwarancji chroniących ją przed odwetem Rosji i potencjalnymi wielomiliardowymi stratami.

Belgia blokuje plany KE. "Kto wierzy, że Rosja przegra wojnę? To bajka"

Premier Belgii Bart De Wever uważa, że Moskwa nie przegra wojny na Ukrainie, a twierdzenia o jej porażce to "mit i kompletna iluzja". Zapowiada, że zablokuje przejęcie przez UE zamrożonych rosyjskich aktywów.

– Kto naprawdę wierzy, że Rosja przegra na Ukrainie? To bajka, kompletna iluzja. To wręcz niepożądane, żeby przegrała i żeby w kraju, który ma broń jądrową, zapanowała niestabilność. Kto wierzy, że Putin spokojnie zgodzi się na konfiskatę rosyjskich aktywów? – powiedział De Wever w wywiadzie dla belgijskiej prasy.

Brytyjski magazyn "The Economist" napisał na początku listopada, że Ukraina zmaga się z poważnym kryzysem finansowym i jeśli nic się nie zmieni, to pod koniec lutego zbankrutuje.

