"Systemowa kompromitacja". Kolejne szokujące ustalenia po decyzji Żurka

Gomoła zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym informuje o możliwych trudnościach w programie pomocy postpenitencjarnej, realizowanej z Funduszu Sprawiedliwości. Obecny, 2-letni program kończy się 31 grudnia 2025 roku. Tymczasem konkurs na nową edycję został ogłoszony 23 grudnia. Termin składania ofert mija 23 stycznia 2026. W puli jest ponad 9 mln złotych.

"Skandaliczne opóźnienie w realizacji konkursu na pomoc pokrzywdzonym z Funduszu Sprawiedliwości to nie jedyny problem resortu kierowanego przez @w_zurek Jeszcze gorzej (tak !) jest z pomocą postpenitencjarną realizowaną od wielu lat z tego samego Funduszu (...) A gdzie tam weryfikacja wniosków (podmiot zewnętrzny czeka?), a gdzie tam umowy i ich wdrożenie! To naprawdę wygląda na systemową kompromitację i położenie na łopatki całego Funduszu Sprawiedliwości" – napisał mecenas na swoim koncie na platformie X.

Kolejne szokujące ustalenia

Środki z Funduszu Sprawiedliwości, którym zarządza resort sprawiedliwości, są przeznaczane na wsparcie osób poszkodowanych przestępstwem. Ministerstwo Sprawiedliwości rozpisuje konkurs, w ramach którego organizacje spełniające kryteria otrzymują środki na ten cel. Ofiary przestępstw mogą liczyć na pomoc w różnych obszarach – od wsparcia materialnego, poprzez prawne, po opiekę psychologiczną.

Wirtualna Polska podała niedawno, że od 1 stycznia pieniądze przestaną płynąć do organizacji pomocowych, ponieważ kierownictwo MS nie rozstrzygnęło nowego konkursu. W odpowiedzi Waldemar Żurek oświadczył, że powodem są podwyższone kryteria, które mają zapobiec nadużyciom. Jednak według mediów wśród urzędników panuje paraliż – widząc to, jak rządzący "rozliczają" poprzednich odpowiedzialnych za FS, a także podmioty, które w przeszłości otrzymały środki z Funduszu, boją się ewentualnej odpowiedzialności karnej.

