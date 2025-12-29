Nowe złoże gazu w Polsce. Rusza wydobycie

Inwestycja w Różańsku przyczyni się do zwiększenia krajowego wydobycia gazu ziemnego nawet o 130 mln m3 rocznie. Orlen będzie prowadził wydobycie z tego złoża przez najbliższe 20 lat, a więc w czasie, gdy zapotrzebowanie krajowej gospodarki na gaz ziemny będzie największe.

"Gaz z Różańska zasili przede wszystkim elektrociepłownie w Kostrzynie nad Odrą i Gorzowie Wielkopolskim. Ropa naftowa i płynna siarka, produkowana m.in. dzięki nowej instalacji odsiarczającej gaz, popłyną do polskiego przemysłu" – podano w komunikacie.

Rusza wydobycie

– Krajowe wydobycie gazu i ropy to jeden z filarów naszego bezpieczeństwa energetycznego. Obecnie pozyskujemy w Polsce około jedną piątą potrzebnego nam gazu ziemnego – to blisko 3,5 mld m3 rocznie. W kolejnych latach, wraz ze wzrostem zapotrzebowania na ten surowiec, nasza produkcja będzie systematycznie rosła, aby osiągnąć 4 mld m3 w 2030 r. – powiedział członek zarządu Orlen ds. Upstream Wiesław Prugar.

– Surowce, które wydobywamy, pracują na rzecz całej gospodarki – gaz zasila energetykę i ciepłownictwo, ropa trafia do krajowych instalacji petrochemicznych i rafineryjnych, będąc podstawą m.in. do produkcji paliw i tworzyw, a siarka stanowi istotny komponent w produkcji nawozów sztucznych czy opon – dodał.

Nowe złoże gazu

Orlen przekazał, że zagospodarowanie złoża obejmowało modernizację trzech istniejących na nim otworów produkcyjnych z rozbudową instalacji, a także budowę nowego rurociągu, pozwalającego na połączenie złoża z jedną z największych instalacji wydobywczych w kraju – Kopalnią Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno.

Została ona rozbudowana o blok kogeneracyjny o mocy 8 MW, zasilany gazem z okolicznych złóż. Zapewni to kopalni pełne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepło technologiczne, a nadwyżki będą trafiały na rynek. Rozbudowa umożliwiła również zwiększenie wydobycia ze znajdującego się w pobliżu złoża Cychry.

"Wzmocnienie krajowego wydobycia wpisuje się w strategię Orlen 2035, zakładającą wzrost produkcji gazu w Polsce do 4 mld m3 rocznie w perspektywie 2030 r. Jednocześnie Grupa Orlen rozwija projekty na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i planuje kolejne inwestycje zagraniczne, aby osiągnąć poziom 12 mld m3 gazu z własnych złóż do końca dekady" – przekazał koncern.

O Orlenie

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego.

W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Wielkie zakupy Orlenu. Kupił udziały w kolejnych złożach