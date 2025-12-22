Wielkie zakupy Orlenu. Kupił udziały w kolejnych złożach

Transakcja zwiększy zasoby koncernu o ok. 8 mln baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Równocześnie Orlen Upstream Norway, wraz z pozostałymi udziałowcami, podjął decyzję inwestycyjną w sprawie zagospodarowania nowych zasobów. Projekt zakłada uruchomienie wydobycia łącznie z trzech złóż, zapewniając grupie dodatkowe 420 mln m3 gazu rocznie.

Orlen Upstream Norway kupił od DNO po 7,6 proc. udziałów w złożach Albuskjell i Vest Ekofisk. Umowa została podpisana w listopadzie tego roku, ale jej realizacja była uzależniona od spełnienia szeregu warunków, które zostały spełnione w ostatnich dniach, co umożliwiło rozliczenie transakcji jeszcze w 2025 r.

twitter

Orlen na zakupach w Norwegii

– Zamykamy ten rok dobrymi informacjami z Norweskiego Szelfu Kontynentalnego. Kupiliśmy udziały w dwóch złożach, umacniając naszą pozycję w rejonie Ekofisk, który jest kolebką norweskiego przemysłu naftowego. Własne wydobycie Orlenu na Szelfie, produkcja krajowa i dostawy LNG to kluczowe źródła gazu dla polskiej energetyki, przemysłu i gospodarstw domowych. To także fundamenty, na których chcemy budować bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej – powiedział prezes Ireneusz Fąfara, cytowany w komunikacie.

To kolejna w tym roku akwizycja zrealizowana przez koncern w rejonie Ekofisk. W październiku Orlen Upstream Norway kupił od TotalEnergies EP Norge 20,23 proc. udziałów w Tommeliten Gamma, zwiększając swój stan posiadania w złożu do 62,61 proc. W grudniu partnerzy koncesyjni podjęli decyzję o wspólnym zagospodarowaniu wszystkich trzech złóż.

– Łączne zasoby Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma przypadające na Orlen to 25 mln baryłek ekwiwalentu ropy, w tym ponad 3 mld m3 gazu. Złoża te zostaną wkrótce zagospodarowane w ramach jednego projektu. Posiadanie udziałów we wszystkich trzech aktywach daje nam synergie finansowe i operacyjne. W ten sposób realizujemy cele strategii Orlen 2035, dostarczając gaz krajowej gospodarce, a patrząc szerzej – pracujemy na rzecz całego regionu. Robimy to w sposób efektywny kosztowo, maksymalizując pozytywny wpływ Upstream na wyniki koncernu – wskazał wiceprezes zarządu Orlenu ds. upstream Wiesław Prugar.

Operatorem Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma jest ConocoPhillips Skandinavia, a pozostałymi udziałowcami, obok Orlen Upstream Norway, Vår Energi oraz Petoro (w Albuskjell i Vest Ekofisk). Projekt zagospodarowania zakłada wykonanie 11 odwiertów produkcyjnych, które zostaną podłączone do infrastruktury złoża Ekofisk. Rozpoczęcie eksploatacji zaplanowano na IV kwartał 2028 r. W szczytowym okresie wydobycia Orlen będzie pozyskiwał z Albuskjell, Vest Ekofisk i Tommeliten Gamma 3,4 mln baryłek ekwiwalentu ropy rocznie, w tym ponad 400 mln m3 gazu.

Grupa Orlen zarządza rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi działalność detaliczną w Europie Środkowej, wydobywczą w Polsce, Norwegii, Kanadzie i Pakistanie, a także zajmuje się produkcją energii, w tym z OZE i dystrybucją gazu ziemnego. W ramach budowy koncernu multienergetycznego spółka sfinalizowała przejęcia Energi, Grupy Lotos oraz PGNiG. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 296,95 mld zł w 2024 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r., wchodzi w skład indeksu WIG20.

Czytaj też:

Orlen zbuduje pierwszy taki magazyn. Podano lokalizację